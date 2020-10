Endrer konklusjon i Majorstua-drapet: Makaveli Lindén ikke tilregnelig

– Etter disse tre dagene i retten, så har vi endret konklusjonen vår, sa rettspsykiater Agneta Nilsson.

Tidligere hadde de sakkyndige slått fast at Lindén (22), under sterk tvil, var strafferettslig tilregnelig.

Retten skal nå ta stilling til om drapstiltalte Lindén skal vurderes tilregnelig eller utilregnelig.

Sakkyndig om Lindén: – Uten tvil syk

Grunnen til at de sakkyndige konkluderte annerledes i deres skriftlige rapport, er at de ikke hadde noen beskrivelser av hvordan Lindéns tilstand var i forkant og etter drapet.

– I retten har han redegjort langt bedre for dette, sier psykologspesialist og sakkyndig Anne Lill Ørbeck til NRK.

Lindén har erkjent å ha drept Paltto, men ikke erkjent straffskyld. Dette fordi han har hevdet at han har vært psykotisk i gjerningsøyeblikket.

De to sakkyndige har gitt 22-åringen diagnosen udifferensiert schizofreni.

Lindéns forsvarer, advokat Øystein Storrvik, beskriver rapporten til de sakkyndige som «veldig grundig».

– De tok forbehold der de har hatt litt mangelfull informasjon. Nå som de har fått mer, så har de konkludert annerledes, sier Storrvik til NRK.

Barndomsvenn om Lindén: – Alltid vært spesiell

– Han var mer paranoid enn tidligere.

Det sa en barndomsvenn av drapstiltalte Makaveli Lindén (22) da han vitnet i Oslo tingrett onsdag.

– Dette var ikke den Christian (Lindéns tidligere fornavn) jeg kjente. Men han har alltid vært spesiell, sa barndomsvennen.

Han og to andre unge menn forklarte seg onsdag. De tre mennene bodde sammen i et kollektiv i Oslo høsten 2018. Der bodde Lindén mens han var i Oslo.

De tre mennene forklarte seg om hvordan den drapstiltalte svenske mannen oppførte seg i dagene i forkant av drapet.

Makaveli Lindén på et klassebilde fra 9. klasse.

Bodde med Lindén: – Han var ustabil

To av mennene kjente Lindén fra oppveksten. Den tredje kjente han ikke fra tidligere. Denne mannen fortalte selv i retten at han og Lindén ikke gikk godt overens.

– Jeg så ham to ganger. Men jeg så at han slet psykisk og var ustabil, det er hvert fall mitt inntrykk.

Det var som å snakke til en vegg, beskrev mannen.

Makaveli Lindén, som tidligere het Christian Bo Lindén, på et klassebilde fra 9. klasse.

– Han var tom i blikket.

Mannen valgte etter hvert å flytte ut av leiligheten og sov et annet sted på grunn av Lindén.

Til slutt fikk de andre også nok. De fortalte Lindén at han måtte flytte ut.

– Vi ble lei og kastet han ut av kollektivet, sa barndomskameraten som hadde kjent Lindén lengst av de tre mennene.

I retten mandag forklarte Lindén at han drapsdagen var ute etter å rane personer og leiligheter for at han slik skulle finansiere en leilighet i Oslo.

Hevdet folk ville drepe ham

Mens Lindén var i Oslo skal han ha fortalt de tre andre at noen ville drepe ham i Sverige. Dette trodde de ikke på.

– Han pleide å si ting som ikke var riktig om seg selv. Det kunne for eksempel være at folk var ute etter ham, sa barndomskameraten som hadde kjent Lindén lengst.

Mens Lindén oppholdt seg i Oslo endte han blant annet i flere krangler. Blant annet oppsto det en episode på en karaokebar og med en av de tre andre i kollektivet.

Den andre barndomsvennen fortalte at Lindén ikke klarte å oppføre seg mens han var i Oslo.

– Han stirret på folk og kom med rare kommentarer, sa barndomsvennen.

I tillegg snakket Lindén flere ganger om djevelen.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

«Jag tar det lugnt i Belgien»

Til tross for at Lindén hadde fremstått som paranoid og ustabil, så kom det som et sjokk for de to barndomsvennene når de oppdaget at Lindén var etterlyst for drapet på Heikki Bjørklund Paltto.

– Jeg trodde ikke det var sant.

Fredag 19. oktober 2018 ble alle de tre mennene kalt inn til avhør. Da hadde barndomskameraten til Lindén kontaktet politiet etter at han oppdaget at kameraten var etterlyst av politiet.

Makaveli Lindén tok seg inn i leiligheten på Majorstua gjennom denne bakgården. Inne i leiligheten knivstakk han og drepte Heikki Bjørklund Paltto. Foto: NRK

Mens han satt i avhør hos politiet ringte Lindén til kameraten. Da tok politiet beslag i mobiltelefonen. Senere samme kveld sendte Lindén et bilde med teksten «jag tar det lugnt i Belgien».

Viktige forklaringer

Fire dager senere ble Lindén pågrepet i Dijon i Frankrike. Den svenske mannen er også siktet for drap av en 58 år gammel kvinne i Mechelen i Belgia.

Lindéns forsvarer mener de tre kameratene fremstiller 22-åringen som syk i tiden før drapet.

– De tegner et bilde av at han var psykotisk i tiden tett opp til drapet, sier Øystein Storrvik.

Psykologspesialist og sakkyndig Ørbeck sier også at forklaringene til de tre kameratene var viktige.

– Vi hadde lest avhør av dem før, men det ble langt tydeligere nå. Alle tre var enige om hvordan de oppfattet tilstanden hans mens han var i Oslo.