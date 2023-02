En person skadet i knivstikking i Oslo

Én person er skadet etter et slagsmål mellom flere personer utenfor Nav Sagene i Oslo tirsdag.

Politiet meldte først at han var alvorlig skadd, men litt før klokka 16 sier de at skadene ikke er så alvorlige som først fryktet.

To personer er pågrepet, og en tredje skal også pågripes, skriver politiet på Twitter.

Klokka 14.25 tirsdag meldte politiet at de hadde anholdt tre personer. De ble pågrepet ved Lilleborg kirke etter å ha løpt fra åstedet.

– Alle de involverte er unge, voksne menn. Tre personer er foreløpig anholdt. Vi tror vi kan definere den ene som gjerningsperson, han får i hvert fall status som mistenkt, sier innsatsleder Thomas Broberg i Oslo-politiet til NRK klokka 14.45.

Et vitne forteller til NRK at den skadde mannen ble stukket i ryggen med kniv. Broberg vil ikke si om politiet har funnet eller beslaglagt noe våpen.

Politiet er i området med mange patruljer, og jobber med å avhøre vitner og sikre spor på stedet. De henter ut videoovervåking fra Nav-kontoret.

Politiet søker også etter flere personer som kan være involvert.

Innsatsleder Broberg sier til NRK at de har kontroll på situasjonen, og at det ikke er fare for andre.