En person er kritisk skadet etter en knivstikking i Borggata på Tøyen i Oslo. Omlag ti personer skal ha løpt fra stedet.

Ifølge operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslo politidistrikt var det en patrulje som kom over et slagsmål like før klokken 20.30. I den forbindelse er det en person som er knivstukket.

– Skadeomfanget til fornærmede ble betegnet som kritisk. Nå er det kritisk, men betegnet som stabilt.

Har flere patruljer ute

Tre biler skal også ha kjørt fra området der knivstikkingen skjedde. Politiet har stoppet en bil og fem mistenkte er pågrepet etter hendelsen.

Politiet har patruljer ute som søker etter de andre bilene.

– Selve hendelsesforløpet driver vi å danner oss et bilde av. Det fremstår som et oppgjør i et kriminelt miljø. Alle de pågrepne og fornærmede er menn.

Engeseth ønsker ikke å gå mer i detalj om de som er pågrepet eller fornærmede.