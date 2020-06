En person død i husbrann i Halden

Brannvesenet fikk melding like før klokken 06.00 tirsdag morgen om at det var full fyr i et rekkehus med tre enheter i Halden.

To naboer klarte å komme seg ut

– Brannmannskaper, helsepersonell og politiet rykket raskt ut til stedet, og det brant kraftig allerede da vi ankom stedet hvor det brant, sier innsatsleder Frode Petersen.

Da hadde allerede to personer fra de to andre enhetene i rekkehuset klart å komme seg ut, og de skal ikke være ikke skadet.

Men i det ene enderekkehuset ble en person funnet omkommet.

– Det er en mann som er funnet død i den ene leiligheten, sier innsatsleder Petersen.

Han opplyser at brannvesenet nå har kontroll på brannen.