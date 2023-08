Politiet fikk melding om ulykken på Romerike kl. 13.50.

Det er føreren av personbilen som er omkommet. Politiet har varslet nærmeste pårørende.

– Det var flere vitner til hendelsen og vi er i gang med å avhøre dem, sier operasjonsleder i Øst politidistrikt Karianne Knutsen til NRK.

Personen ble bekreftet død av nødetatene på stedet.

Knutsen sier til NTB at det er for tidlig å si noe om årsaken til ulykken, men at det ikke er mistanke om ruspåvirkning.

Føreren av lastebilen er ikke fysisk skadd.