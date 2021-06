Én hardt skadd i rally-utforkjørsel

Én person skal være hardt skadd etter at en rallybil skal ha kjørt i et tre ved Løken i Aurskog-Høland, melder politiet. Politiet sier til NRK at de ikke er fremme på stedet, men meldinga de har fått går på at det var to i bilen da ulykken skjedde. Trolig sjåfør og kartleser. En av dem er hardt skadd, den andre lettere skadd.