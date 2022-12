Mathea blir trakassert hver eneste uke

– Æsj, lesber. Det er ekkelt det dere gjør!

Kjæresteparet Mathea Monclaire og Kari Hegstad leide hender på gata, som mange par gjerne gjør, da en mann begynte å rope hatytringer etter dem.

– Hadde vi sluppet hånda om vi var i et heterofilt forhold? Kjærligheten vår er det fineste vi har, sier Monclaire.

Men, det får konsekvenser.

Hun har blitt drapstruet. Hun har blitt spyttet på. Hun blir trakassert på gaten ukentlig. – Jeg føler meg provosert, maktesløs, men først og fremst veldig lei.

– Det er ikke unikt for meg at jeg har blitt trua på livet. Det er dessverre kjempevanlig.

For henne er det helt normalt å bli hetsa på gata eller på sosiale medier. Flere av hendelsene har hun meldt til politiet, men nå har hun gitt opp.

– Jeg har ringt og samlet opp alt som har skjedd den uken, men til slutt gidder man ikke mer.

Skeive har langt lavere tillit til politiet enn resten av befolkningen. I en ny undersøkelse svarer nesten èn av tre at de har lav eller svært lav tillit til at politiet ivaretar deres behov som skeive.

– Jeg ble overraska, jeg må si det, over at andelen var såpass høy, sier Bjørn Vandvik, avdelingsdirektør i politidirektoratet.

Over 10.000 svarte på undersøkelsen. Vandvik forteller at de er kjent med at politiet har en tillitsutfordring og at de må ta resultatene på alvor.

– Dette var et ganske interessant funn. Det er noe vi må følge opp, sier Vandvik.

Monclaire har tillit til politiet, men hun er ikke overrasket over at det ikke er tilfelle for alle.

– Jeg opplever disse tingene til tross for at jeg er privilegert, som hvit og cis. Veldig mange blir møtt på helt andre måter.

Anmelder ikke

Hun er flerkulturell og skeiv. Hun har flere ganger blitt trakassert på gata. – Jeg synes det jeg har opplevd har vært for lite til å anmelde.

«Lia» har ikke sagt ifra til politiet om hetsen hun har blitt utsatt for.

– Jeg føler saken må være veldig stor for at den skal bli tatt på alvor, sier «Lia».

Hun forteller om en hendelse da hun var på vei til matbutikken. Hun leide kjæresten sin i hånda da hun ble møtt av en guttegjeng, som skal ha kommet med stygge kommentarer.

– Jeg følte meg sint, men prøvde å holde meg rolig, sier «Lia».

Hun tror hendelsene hun har blitt utsatt for hadde blitt henlagt, dersom hun anmeldte.

Axel Holandsjø Følling og Eira Følling har tenkt det samme.

Axel og Eira er gift. De er begge transpersoner, og har blitt trakassert for å vise kjærlighet. – Jeg skal ikke kues til å ikke vise hvem jeg er, det nekter jeg. Vil jeg gå med transflagget festa til en rullator eller en rullestol, så gjør jeg det.

På en handletur i Fredrikstad ble de ropt etter.

– Kan dere holde fingrene for dere selv?

Det skal en eldre kvinne ha skreket. Ekteparet forteller at de ga hverandre et kyss og holdt rundt hverandre. Da skal de ha blitt bedt om å forlate området.

– Det holdt på i over en time. Vi plaget ingen, sier Holandsjø Følling.

Da hendelsen skjedde hadde de ikke tillit til politiet, og hendelsen ble aldri anmeldt.

Blitt vant til å bli trakassert

Historiene presentert i denne saken er virkeligheten til mange skeive i Norge. Trolig ville ingen av disse hendelsene blitt kategorisert som hatkriminalitet.

Om hendelsene er straffbare eller ikke er ikke alltid like lett å skille. Vandvik i politiet oppfordrer likevel de som blir utsatt for trakassering til å anmelde.

Men, for mange er det å bli trakassert så normalt, at det virker meningsløst.

– Hvis jeg skulle sagt ifra hver gang det skjedde noe, så hadde jeg ikke hatt tid til noe annet, sier Monclaire.

Kjæresteparet Mathea Monclaire og Kari Hegstad nekter å la være å holde hender på gaten. Foto: Julie Helene Günther / NRK

Hun har ikke lenger telling på hvor mange ganger noen har ropt etter dem eller skrevet nedsettende kommentarer. Det har preget henne, men det påvirker henne ikke lenger like mye som før.

– Vi har blitt herda på dette, sier Monclaire.

Det får for mange konsekvenser. Mange velger å ikke leie hender, forteller hun.

– Mange sparer seg selv, fordi vi vet at det kommer noe.

Statistikk fra Bufdir viser at 14.2 prosent er negative til at to kvinner kysser i offentligheten.

– Vi opplever mer jo mer forelska vi er. Det er det som er så trist.

Ny forståelse

Ifølge politiets undersøkelse har 40 prosent blitt utsatt for hatkriminalitet.

Bjørn Vandvik i politiet forteller at de har jobbet med hatkriminalitet mot skeive i mange år, men at de nå har fått dokumentert omfanget i større grad.

– Vi har hatt en ide om at det er store mørketall, men nå er mørketallene tydelig dokumentert, sier Vandvik.

Han forteller at resultatene fra undersøkelsen har ført til fortgang med tillitsarbeidet i minoritetsmiljøer.

– Den viser også tydelig hvor vi kan sette inn tiltak.

Han understreker at undersøkelsen har gitt politiet en bedre forståelse av hvor tilliten ligger i minoritetsmiljøene.

– Vi har fått et tydeligere bilde av hvor lav tilliten er, som gjør at man får en annen forståelse av utfordringene.

Les også: Hevder de ble drapstruet på vei til pride-markering