Én alvorlig skadet i knivstikking på Furuset

Politiet er på Furuset T-bane sammen med ambulansen etter melding om knivstikking på stedet. Én person er alvorlig skadet, og blir kjørt til sykehus for behandling, tvitrer politiet like før klokken 17.00.



Politiet er på stedet med store ressurser.



– Vi har undersøkt en tbane som kjørte fra stedet like etter hendelsen. Denne har nå fått kjøre fra Lindeberg videre mot sentrum.



Politiet og AMK fikk mange meldinger om hendelsen klokken 16.42.