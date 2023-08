Emil Rotebakdokken flyktet mens nabohuset raste i Ål

– Jeg og pappa løp ut, og så ser vi at hele fjellet ved naboen begynner å rase sammen. Etter cirka 10 sekunder ser vi at det spruter stein utover veien. Og at deler av huset begynner å rase, forteller han.

Etter noen sekunders panikk, kastet far og sønn seg i bilen og kjørte vekk fra området, mot sentrum.

Men etter bare et par minutter på riksvei 7 var det bråstopp.

– Da er det kø. Veien er stengt på grunn av oversvømmelse.

Innesperret mellom to ras

Etter et drøyt døgn med heftig nedbør begynte infrastrukturen i kommunen for alvor å gi etter i går ettermiddag. Elver og bekker flommet over, og fant nye veier.

Taxisjåfør Jon Emil Hauge ble stående fast mellom to ras i Ål. Imens tok han dette bildet. Foto: Jon Emil Hauge / Privat

I løpet av dagen ble riksvei 7 gjennom Hallingdal stengt flere steder.

Da Emil og faren skulle kjøre hjemmefra for å komme seg i sikkerhet, ble de fanget mellom to ras.

I seks-sju lange timer ble de stående fast mellom Breie og Ål sentrum. Mens de ventet på hjelp, så de enda et hus i området de bor i bli tatt av ras.

Foto: Frida Synnøve Høyås / NRK

– Etter en stund begynte det å komme masse helikoptre for å hente ut folk.

Rundt klokka 23 ble også Emil og faren hentet ut.

– Det var litt spennende, særlig med tanke på at det var militærhelikopter.

– Det var en opptur?

– Ja, det var en opptur, smiler Emil.

Et dramatisk døgn

I løpet av gårsdagen ble flere hundre innbyggere i Ål evakuert fra hjemmene sine. Mange av dem måtte tilbringe natta i Ål kulturhus.

– Det var en lettelse å komme hit og kjenne at vi er trygge, og at alt kommer til å gå bra med oss, sier Emil.

Emil Rotebakdokken (16) og Øyvind Hellevik (18) er blant de mange evakuerte innbyggerne i Ål. Mange av dem har midlertidig adresse i Ål kulturhus. Ål kommune jobber på spreng for å sikre veier og gjøre det trygt, slik at folk kan flytte hjem igjen.

Nå prøver Emil og kompisen Øyvind Hellevik (18), som også er evakuert, å få tida til og gå mens de venter på nyheter.

– Jeg hørte jo at det skulle bli uvær. Men jeg tenkte jo aldri at det skulle bli så ille som det ble. Jeg trodde bare at det skulle bli noen vindkast og litt ekstra mye regn, sier Øyvind.

Må koke drikkevannet

Det har vært et dramatisk døgn i Ål. Deler av infrastrukturen ligger fremdeles nede.

Over hundre husstander er evakuert. Innbyggerne må koke drikkevann fra både det kommunale ledningsnettet og private brønner.

Det vil ta tid før lokalsamfunnet er skikkelig på fote igjen.

I mellomtida håper Emil at huset han bor i fortsatt står.

– Jeg er spent på om huset står der. Det kan jo hende det er tatt av ras. Men det kan også hende at det fortsatt står, hvis vi er heldige.

Riksvei 7 har siden i går vært stengt flere steder på grunn av oversvømming og skader. Foto: Privat