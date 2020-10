– Jeg merker at dette er gledens dag for dere, men for meg så er det dessverre sorgens dag.

Det sa Else Kåss Furuseth da hun i dag overleverte det som må være Norges mest kjente crocs, til vinneren av auksjonen under årets TV-aksjon.

De etter hvert så kjente crocsene ble forsøkt auksjonert bort i fjor også, men da endte Else opp med å kjøpe dem selv. Det var derfor med litt blanda følelser hun i dag overrakte dem til sin nye eier.

Slik ser de ut, Norges mest kjente – og dyreste crocs. Foto: Auksjonen.no

Nå skal de på utstilling

– Det ble en liten budkrig på slutten, og så endte det på 33.000, forteller Ola Kvale til NRK.

Ordfører i Øvre Eiker, Knut Kvale, er far til budvinneren. Han stilte selvsagt i crocs under overleveringen. Foto: Tina Brock / NRK

Han er daglig leder i et Øvre Eiker-firma som vant budrunden på lørdag. Kvale satt hjemme og så på tv-sendinga på NRK og ønsket å støtte WWF. Valget falt på de rosa skoa.

– Summen var ikke viktig til slutt?

– Det gikk til en god sak, så det var det ikke det som var det store spørsmålet, forteller Kvale.

Fra scenen kunne Kåss Furuseth fortelle at hun også i år var med i budrunden for å vinne sine egne sko. I fjor endte det med at hun auksjonerte dem bort til seg selv for 10.000 kroner. Hun har dermed kjøpt crocsene to ganger.

– Dette har jo vært en fast følgesvenn for meg, og også kanskje et av de lengste forholdene jeg har vært i. Og det sier jo også litt om mitt liv, sier Kåss Furuseth, som legger til at crocsene er perfekt for jordnære kvinner som vil komme litt høyt opp.

Her prøver Ola Kvale sine nykjøpte crocs for første gang. De er i størrelse 38, og minst noen nummer for små. – Helt grusomme å gå med, sier Kvale Foto: Tina Brock / NRK

Den nye eieren, Ola Kvale, har prøvd crocsene, men de er for små. Han ønsker at hele kommunen skal få glede av dem. Derfor skal de stilles ut forskjellige steder i kommunen slik at folk skal få glede av dem.

– Jeg kommer til å savne dem. Og jeg kommer til å besøke dem, sier Else.

– Gratulerer til dere og kondolerer til meg, sa hun fra scenen.

Ville summer

Flere av objektene som ble auksjonert bort under årets TV-aksjon gikk for høye summer.

Det er ikke mulig å komme seg til Jan Mayen uten invitasjon. En tur dit for to personer innbrakte 325.000 kroner til WWF.

For å få besøk av Herman Flesvig og Mikkel Niva i NRK-podkasten «Friminutt», måtte byderen ut med 275.000 kroner.

Trenger du Crocs til kvelds? 🤪😂🤪 Else auksjonerer (igjen) bort sine pencrocs i anledning TV-aksjonen! Se «Kåss til... Publisert av NRK Underholdning Søndag 18. oktober 2020

Blant disse tingene finner man Else Kåss Furuseths crocs. De ble også auksjonert bort under fjorårets TV-aksjon, men da endte det med at hun kjøpte dem selv, – i smug – for 10.000 kroner.

Else Kåss Furuseths crocs er nå auksjonert bort to ganger. Summen på siste forsøk endte på 33.000 kroner. Foto: Torbjørn Morvik / NRK

Her er de ti objektene som brakte inn mest penger:

Reise for to til Jan Mayen: 325.000 kroner Besøk av NRK-podkasten «Friminutt»: 275.000 kroner Lite hus lagd av resirkulert plast: 160 200 kroner Besøk av Morgenklubben på Radio Norge: 85.000 kroner Hjemmekonsert med Return: 63.900 kroner Seiltur for fire med XELA Racing: 60.000 kroner Kulinarisk opplevelse med kokkelandslaget: 55.000 kroner Middag for åtte om bord i polarskuta Fram: 50.200 kroner Signert trøye fra Erling Braut Haaland: 50.000 kroner Julius-maleri, opplevelsesdag pluss seks dagskort i Dyreparken: 49.000 kroner