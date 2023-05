«Rådyr» design av tujahekken

Det finnes et hav av råd for å beskytte seg mot firbeinte hagedesignere. Her er noen av dem:

Fyll blodmel i en pose av gasbind, og fest den i en pinne ved bedet.

Chili eller hvitløk

Heng opp gamle CD-plater i et snøre

Avskrekkende lyder

Skal hagen være helt rådyrsikret, er et høyt gjerde den eneste løsningen. Rådyrene er smarte og lærer seg fort hva som er farlig og ikke - før de spiser uforstyrret videre.

Kilde: hageselskapet.no