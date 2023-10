Utsetter elgjakta: – Pilene peker feil vei for elgen

– Vi må prøve å komme ut av den onde sirkelen, sier Pål Sindre Svae.

Han er viltforvalter i Indre Østfold kommune. I skogen i kommunen skulle jegere med oransje capser allerede vært i gang, men enn så lenge kan elgen vandre trygt.

I Østfold og Søndre Akershus er det nemlig enighet om å utsette elgjakta i år.

Jegerne har også blitt enige om å ikke skyte de store dyrene.

Bakgrunnen er en elgstamme som er lavere enn på mange år.

– Men det som bekymrer meg mest er at vi har hatt sterk reduksjon i slaktevekter de siste ti årene, og også lite reproduksjon. Alle pilene peker feil vei for elgen, sier Svae.

Elgen er en klimataper

Statistikk fra SSB viser at antall felte elg fortsetter å falle, og utbyttet har ikke vært lavere siden jaktåret 1989/1990.

I alt ble det felt 27.500 elg i jaktåret 2022/2023.

Pål Sindre Svae er viltforvalter i Indre Østfold kommune. Han mener alle piler peker nedover for elgen. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Grunnen til at elgen sliter er sammensatt, mener viltforvalteren.

– Elgen er en klimataper. Varm sommer betyr dårlig melkeproduksjon og små kalver. Tidligere har det vært for mye elg, som ga overbeite, sier Svae.

– I tillegg har vi nok skutt litt feil. Det har vært større fokus på trofeer og full fryseboks enn forvaltning.

Derfor har hele Østfold og Follo startet en dugnad denne jaktsesongen. Planen er å ta ut de dårlige dyrene, og la de gode være igjen.

Jakta blir også utsatt.

– Da får elgen litt mer pause i brunsten. Noen starter jakta 5. oktober, andre starter 14. oktober og noen enda seinere også, sier Svae.

Den ordinære elgjakta startet 25. september.

Kritisk situasjon

Lederen i Norges Jeger- og fiskerforbund Østfold, Markus Nagele, tror jegerne respekterer innskrenkningen.

– Vi må få opp elgbestanden betraktelig. Da må en god viltforvaltning til, sier han

Men ikke alle er enige om at tiltakene er gode nok. Enkelte jegere mener det er uforsvarlig med tradisjonell elgjakt i det hele tatt denne jaktsesongen.

Én av dem er Henning Larsen fra Mysen i Indre Østfold.

– Forsinket jaktstart tror jeg ikke har noen virkning. Skal du plukke ut svake dyr må du gjøre det over tid, og det bør gjøres av profesjonelle, sier han.

Jeger Henning Larsen mener den tradisjonelle elgjakta burde vært stoppet i Indre Østfold denne jaktsesongen. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

– Mange elgjegere er på jakt én uke i året. Når du ser en elg i skogen har du kanskje 10–15 sekunder på å avgjøre om du skal skyte eller ikke. Jeg mener det blir feil, utdyper Larsen.

Han mener alle varsellampene har blinket rødt en stund allerede, og at den tradisjonelle elgjakta i Indre Østfold må stoppe.

– Situasjonen er langt over kritisk.

Har tro på jegeren

Både jeger og viltforvalter er enige om at situasjonen ikke er bra for elgen.

Men viltforvalter Svae tror ikke full stopp av jakt i Østfold er løsningen.

– Jeg er bekymret for full stopp, for da freder vi alt. Også de små ungdyra. Små dyr vil aldri klare å komme seg opp igjen til normalt nivå, mener Svae.

Han vet ikke hvor lenge det vil være nødvendig med innskrenkninger, men tviler på at dette er den siste sesongen der det trengs.

– At det tar mer enn ett år er jeg helt sikker på. Men jeg håper at jegerne faktisk tar tak i dette her. Jeg har tro på jegeren. Det må jeg ha.