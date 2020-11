Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er leit at vi må tilpasse oss endringer så hyppig. Jeg skulle ønske at fylket gjorde seg mer kjent med hva anbefalingene innebar før de valgte å gjøre som de gjorde.

Det sier elevrådsleder ved Glemmen videregående skole, Sander Næss. Mandag kom kontrabeskjeden fra Viken fylkeskommune. Etter en dag med hjemmeskole, må alle elevene tilbake igjen.

Fylkesmannen har slått fast at fylkeskommunen ikke kan be alle skolene ha hjemmeskole.

Tirsdag fikk en elev ved Fredrik II videregående i Fredrikstad påvist koronavirus. Eleven skal ikke ha blitt smittet på skolen, men har vært på skolen i en mulig smittsom periode, skriver skolen på sine hjemmesider. Rundt 60 elever og 1 lærer er satt i karantene.

Elevorganisasjonen i Viken mener informasjonen har vært for dårlig og forteller at mange elever er forvirret over de stadige endringene.

– Jeg håper vi kan forvente mer forutsigbarhet i tiden fremover, det er det vi trenger nå, sier leder Daniel Martinsen.

Næss sier elevene må omstille seg til å ha hjemmeskole.

– Det er noe med det at man skal sitte hjemme og være ansvarlig for arbeidet selv. Så er det mange som selvfølgelig blir litt mer alene. Det er leit, og psykisk krever det en slags forberedelse for mange av dem.

Rektor: – En del er litt redde

Rektor ved Glemmen videregående i Fredrikstad, Pål André Ramberg sier de forholder seg til myndighetenes føringer.

De går tilbake til ordinære timeplaner onsdag. Han sier flere elever ha tatt kontakt med ham.

TILBAKE I KLASSEROMMET: Lektor Hans-Martin Roer ved Fredrik II i Fredrikstad var tilbake i klasserommet i dag.

– Det er ulike meninger hos elevene fordi man leser nyhetsbildet og en del er litt redde.

At elever er bekymret merkes også på naboskolen, Fredrik II. Lektor Hans-Martin Roer sier både ansatte, elever og foresatte er bekymret.

– Det var mange elever som reagerte på at det kom en kontrabeskjed så raskt, fordi det har ikke skjedd noe med smittetrykket siden torsdag. Det er fortsatt høyt.

De siste to ukene har 190 personer fått påvist smitte i Fredrikstad. Mandag kveld, etter at det ble kjent at skolene skulle åpne igjen, ble det påvist 34 nye tilfeller. Tirsdag melder kommunen om 32 tilfeller.

– Vi har heldigvis sluppet unna mye smitte her på skolen, men det er mange som er bekymret blant foresatte og elever, og sikkert også ansatte.

I tett dialog med kommunene

Fylkesdirektør i Viken, Solveig Helene Olsen har forståelse for at det er krevende for elevene.

– Vi har stor forståelse for at dette er forvirrende og at det var krevende for elevene å måtte omstille seg så raskt for nye beslutninger.

Tirsdag har Viken hatt et møte med Fylkesmannen i Oslo og Viken, Fylkeslegen, Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet. Her har de snakket om situasjonen og tiltak på skolene.

– Det viktige nå, er at alle elever følger beskjedene fra egen skole. Det er kommunene som fastsetter hvilket nivå som gjelder for smittevern, og vi holder tett dialog med dem om dette, sier Olsen.