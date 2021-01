Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det ville være urettferdig å gjennomføre en eksamen nå til våren, når høsten og også starten på det nye året har vært så forskjellig med bruk av hjemmeskole, hybridskole og kanskje noen som har vanlig skole.

Det sier leder i Elevorganisasjonen i Viken, Daniel Marthinsen. Han er bekymret for at mange elever henger etter på læreplanmålene.

Leder i Elevorganisasjonen i Viken, Daniel Marthinsen mener det burde fokuseres på å komme gjennom læreplanmål og ikke på eksamen. Foto: Privat

– Vi vet at digital undervisning ikke kan måle seg med vanlig fysisk undervisning på skolen. Ting tar lenger tid, det er mye lettere å falle av og man må kanskje bruke ekstra god tid på hvert tema.

Han mener fokuset burde være at alle kommer seg gjennom læreplanen og ikke på eksamen.

Selv har han hatt mye hjemmeskole.

– At vi skal ha en lik eksamen som noen som har hatt et helt vanlig skoleår, ville vært ekstremt urettferdig.

Bekymret for forskjeller

– Jeg kan si det sånn at vi er delt i dette. Men jeg tror det er riktig å si at en overvekt mener det ville være fornuftig å avlyse, sier leder i Utdanningsforbundet i Viken, Johannes Bjørset Aagaard.

De deler bekymringen til elevene om at det har vært mye ulik undervisning.

– Det er veldig stor forskjell på hvor mye hjemmeskole de ulike skolene har hatt. Det kan nok bli sånn at det ikke blir rettferdig for alle elever, når de nå skal prøves i en sentralt gitt eksamen, der alle skal vurderes likt.

Leder i Utdanningsforbundet i Viken, Johannes Bjørset Aagaard er bekymret for om eksamen blir rettferdig. Foto: Heidi Gomnæs / NRK

Han mener at førsteklasse på videregående bør skånes. Dersom noen skal prioriteres til å ha eksamen, bør det være avgangselevene, ifølge Aagaard.

– Samtidig mener vi at noen lokale eksamener og muntlig/praktiske eksamener kanskje kan gjennomføres. Da vet faglærer hva man har gått gjennom og de lager oppgaver og kjører selve eksamen. Da og da kan man drive med mer lokal tilpasning.

Skolenes Landsforbund, som også organiserer lærere, støtter forslaget om å avlyse vårens eksamener.

Vurderer hvordan eksamen skal gjennomføres

Kunnskapsminister Guri Melby (V) skriver i en e-post til NRK at departementet foreløpig mener at eksamen skal gjennomføres som planlagt.

– Vi har gjennom hele perioden med pandemi hatt tett kontakt med både kommunene, fylkeskommunene og organisasjoner som Utdanningsforbundet og Elevorganisasjonen, som gir forslag og innspill. Det lover vi å lytte til. I tillegg har vi kontakt med FHI og vurderer smittesituasjonen løpende.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) mener foreløpig at eksamen skal gjennomføres til våren. Foto: Håkon Mosvold Larsen / Håkon Mosvold Larsen

Melby sier at hun har forståelse for at lærere og elever ønsker forutsigbarhet. De har gitt Utdanningsdirektoratet i oppgave å gjøre en risikovurdering og lage en plan for hvordan eksamen kan gjennomføres.

– Det er viktig at elevene jobber som om det blir eksamen, for det er utgangspunktet. Men vi hører på innspill og tar det med oss når vi gjør den endelige vurderingen, skriver hun.