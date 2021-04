Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg har egentlig ikke merket så mye til koronahverdagen. Her kan vi leve sammen og ha nesten vanlige liv – skoleåret har vært helt fantastisk!

Det sier Lone Mariell Winge (21).

Hun, Sivert Sandvik Eldøen (20) og Ahmed Raad Al-Saidi (20) er tre av 150 elever ved Danvik folkehøyskole i Drammen.

– Vi har jo fått høre at vi er vinnerne. Vi får leve ganske normalt, her inne på skolen. Det er et økosystem som man bare lever i liksom. Merker ikke at verden brenner utenfor, og her ser man på film og spiser pizza ... forteller Ahmed Raad Al-Saidi (20).

– Folkehøyskolen er den beste plassen å være under en global pandemi, slår Sivert Sandvik Eldøen (20) fast.

– Ja, det er her eller militæret ... heller internatskole enn forsvaret for min del iallfall, ler Lone.

Øde øy

Smitteutbruddene de siste ukene skyldes i stor grad barn og ungdom som smitter hverandre. Følgelig har skoler og barnehager blitt stengt i tur og orden i forkant av påsken.

Folkehøyskolene derimot har kunnet holde åpent i hele koronaperioden.

Ifølge folkehogskole.no går cirka 7.700 elever på landets 84 folkehøyskoler (tall fra 2019).

– Vi bor litt for oss selv, nesten som på en øde øy. Det som er annerledes for oss, er at vi har forsterket reglene om det å gå ut av skolen. Vi er opptatt av ikke å få smitte inn, konstaterer rektor Hege Norøm.

Hun forteller at når de har levd som en stor kohort over lang tid, er det lett å glemme hva som skjer utenfor med økt smittetrykk og nedstenging av samfunnet.

– Da har ikke vi noe ute å gjøre, så da holder vi oss på Danvik.

Imidlertid får elevene lov til å gjøre det rektor kaller «nødvendige ærend»: Dra til lege, tannlege og butikker.

Rektor Hege Norøm ved Danvik folkehøyskole har ikke myndighet til å holde elevene inne på skolens område, men ser helst at de bare blir værende der. Foto: Henning Rønhovde / NRK

– Forbereder elevene seg til internatpåske?

– Nei. I utgangspunktet får de lov å dra hjem til påske. Men vi følger med på anbefalingene og situasjonen.

Kan kose og klemme

I november fikk de smitte inn. Nedstenging. Alle elevene måtte sitte på rommene i ti dager.

– Det føltes litt som et fengsel. Mat på døra og veldig strengt, minnes Lone.

– Alle ble testet, fortsetter Ahmed.

Lone, Sivert og Ahmed er enige: Folkehøyskolen er det beste stedet å være mens landet i mer eller mindre grad er stengt ned. Foto: Henning Rønhovde / NRK

– Hva er egentlig reglene på skolen?

– Veldig variert etter hvor lenge du har vært her. Rett etter ferier er det strengt. Da skal du bare henge med din klasse, med avstand. Så lettes det opp etter hvert når faren for smitte senkes, forklarer Sivert.

– Nå har vi vært her så lenge at vi faktisk får lov til å klemme hverandre! utbryter Lone fornøyd som legger til at hun har kjæresten sin på skolen.

– Ikke rart du trives her.

– Haha.

Rektor Norøm følger opp:

– Vi er opptatt av nærkontakter internt. På sett og vis er alle én kohort. Men vi minner elevene på at de ikke trenger å sitte på fanget til alle.

– Nå har ikke jeg kjæreste, skyter Ahmed inn, – men jeg koser meg på skolen. Har mange venner som jeg kan være med, uten å tenke på smitte.

– Vi har det fint her på skolen. Det er nesten litt flaut å si det, men det har gått kjempebra, avslutter Norøm.

Elevene på internatskolen lever tilnærmet vanlige liv – inne på skolens område. Foto: Henning Rønhovde / NRK