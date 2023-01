Abdullah bruker kveldsskole for å slippe å henge på gata: – Det er ofte fullt her

– Her har vi alle tingene for å få en fresh fade.

På frisørsalongen på Lofsrud skole finner Abdullah frem en barbermaskin. Han gjør seg klar til å klippe håret til medelev, Selim Gence.

– Jeg stoler på han, sier Selim.

Muhammad Abdullah Wilayat finner frem utstyret han trenger for å sette i gang.

Lyden fra barbermaskinen er som på en hvilken som helst vanlig frisørsalong.

– Det er ofte fullt her, sier Abdullah. Jeg bruker vanligvis en halvtime på hver kunde jeg har, legger han til.

KLIPPER: Abdullah klipper hår på Lofsrud skole. Foto: Siv Johanne Bjørkly Seglem / NRK

Drømmen til Abdullah er å bli frisør og på skolen får han prøvd seg både i skoletiden og etter.

Lofsrud skole har et etterskole-aktivitetstilbud kalt meråpent skole onsdager og torsdager.

Tilbudet ble startet for at ungdommene på Mortensrud skulle være mer inne enn ute på kveldene.

Elever er sammen med miljøarbeidere ansatt som trivselsledere. De skal passe på at det er et godt miljø på skolens kveldsåpne tilbud.

Miljøteamleder Natasha Nahavandi forklarer at det er mange grunner til at åpen skole er viktig på Mortensrud.

Hun har også erfaring med åpen skole fra Grantangen skole på Furuset. Der har hun jobbet som lærer.

– Det er alt fra trangboddhet til økonomi. At man ikke har muligheten til å være hjemme fordi det er mange hjemme, sier Nahavandi.

Hun legger til:

– Eller kanskje ikke har råd til å betale for ting å gjøre etter skoletid.

Vil vise de gode sidene

Sammen med Abdullah møter vi Lania og Mustafa. De vil vise frem de gode sidene til området.

De mener at området ofte blir snakket om på en negativ måte.

De siste årene har det vært flere alvorlige hendelser som har påvirket lokalmiljøet, som drapet på Hamse Hashi Adan i 2021.

For ungdommene betyr skoletilbudet mye.

VIL VISE FREM DET GODE: Mustafa til venstre, Lania og Abdullah håper flere ser det gode med Mortensrud. Foto: Siv Johanne Bjørkly Seglem / NRK

– Jeg opplever i hvert fall at det er ofte folk som ikke bor her som har et kritisk bilde av Mortensrud. Vi som bor her bruker disse tilbudene i stedet for å henge på gatene, sier Lania Najmadin.

Dette er ikke uvanlig for ungdommene på Lofsrud skole. Spesielt for dem som bor trangere er «uterom» viktig.

Samarbeid med politiet

Lofsrud skole har tidligere hatt utfordringer med blant annet vold og trusler på skolen.

Miljøteamleder Nahavandi ser effekten av å ha et kveldstilbud på skolen og forteller at skolen har et tett samarbeid med bydelen og politiet.

– Per nå får vi tilbakemeldinger fra politiet om at det ikke er noen av våre nåværende elever som er i politiets søkelys, sier hun.

Rektor forteller at ungdommene på Lofsrud ofte ender opp med å henge rundt ute på Mortensrud når de ikke har et sted å være.

– Det handler om at ikke alle har den kjellerstua som gjør at de kan ta med seg venner hjem, forklarer rektor Trond Nilsen.

Han fortsetter:

– Vi vet at de da blir mer sårbare i form av å treffe uheldige miljøer som kanskje ønsker å rekruttere dem inn. Vi har mulighet til å tilby dem trygge rollemodeller også utenom skoletiden.

Elevene sier at det føles trygt å være på skolen på kveldstid.

– Siden vi fikk tilbudet så er jeg mer her enn jeg er ute, sier Mustafa Mert Caglar.

Og Lania legger til:

– Man slipper ikke inn hvem som helst. Det er mange skoler som ikke har slike tilbud og da er man ute fordi man ikke har noe sted å være på kvelden. Meråpent påvirker oss positivt fordi vi vet at vi kan gå et sted der vi kan snakke med noen.

Vil at ungdommene skal ha et sted å være

Kveldstilbudet kom ordentlig i gang høsten 2021.

Bydelen får 5 millioner i året som går til miljøterapeuter, utekontakter og en koordinator som koordinerer flere av aktivitetene som skjer på Mortensrud.

Dette er penger som er gitt av byrådet som en satsing på Mortensrud.

MANGE TILBUD: Lania bruker tilbudet til å forberede seg til arbeidslivet. Foto: Siv Johanne Bjørkly Seglem / NRK

Neglesalong, spa, studio og frisørsalong. Det er noe av det ungdommene på Lofsrud kan holde på med når de er på kveldsskolen.

For dem er det også bare et sted de kan henge og føle seg hjemme.

– For meg betyr det egentlig bare å være med venner og kose meg, sier Mustafa.

Lania forteller at de er opptatt av å ikke gjøre forskjell på hverandre.

De tre ungdommene mener de aktivitetene bidrar til dette.

– Det er til og med noen jenter som har lært å klippe fade, sier Lania.

– Jeg har brukt negl og vippesalongen til å rense neglene mine faktisk, sier Mustafa.

De tror åpne skoler og ungdom som trives, kan snu ryktet om Mortensrud.

– Jeg mener i hvert fall at tilbudene bidrar til at ryktet vårt blir mye bedre. I hvert fall når det blir lagt merke til. Vi som bruker tilbudene er avhengig av at det positive blir lagt merke til, sier Lania.