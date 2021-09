Eldre mann omkom i ulykke i Ål

Klokken 12.38 fikk politiet melding om en alvorlig ulykke hvor et kjøretøy var involvert, og rykket ut til Flævassvegen.

Luftambulanse og andre nødetater ankom stedet, men klokken 13.48 bekrefter Sør-Øst politidistrikt at mannen er omkommet.

– Det er et eldre ektepar som har stoppet for å ta en rast eller noe. Føreren har gått ut av bilen for å hente noe bak, og så har bilen trillet og mannen har havnet under i klem, sier politibetjent ved Midtre Hallingdal lensmannskontor, Arnstein Skår, til NRK.

Arnstein Skår jobber ved Midtre Hallingdal lensmannskontor. Foto: Caroline Utti / NRK

Han forteller at politiet fikk melding om hendelsen fra en forbipasserende.

Vil foreløpig ikke si mer om årsaken

– Ved slike hendelser er det jo det vi kaller for trippelvarsling, at brann, politi og helse rykker ut. Så både brannbiler, ambulanse og luftambulanse var til stede, sier Skår.

Politiet opplyser at de ikke vil gå nærmere inn på årsaken til hendelsen før etterforskningen er ferdig.

– Jeg kan ikke si noe om det nå, for vi har ikke helt oversikten over hva som faktisk har skjedd. Men vi kommer til å gjøre undersøkelser rundt dette, forklarer Skår.

Operasjonsleder Trond Egil Groth bekrefter overfor NTB at mannens pårørende er varslet.