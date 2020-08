Ekspress-konfirmasjon sikrer at Karolines familie skal få plass i kirken

– Planen var å ha konfirmasjonen i slutten av mai. Men det blir fint å få det nå, for det kunne fort blitt helt avlyst, sier Karoline Fløgstad (15).

Karoline Fløgstad hadde kommet langt i planleggingen av konfirmasjonen da den ble utsatt. Foto: Odd Skjerdal / NRK

Alt fra bunad til servietter er straks klart før konfirmasjonen i Larkollen kirke i Moss. Hun blir del av det som kanskje er tidenes konfirmasjonshøst i Norge, og det virkelige rushet starter allerede denne helga.

Først ble alle vårens konfirmasjoner flyttet til høsten slik at mer enn 45.000 konfirmanter skal til pers i løpet av noen få høstuker. I tillegg setter viruset en begrensning på antall personer i kirkene.

Det har fått kirkene til å sette opp mange ekstra gudstjenester.

Dobbelt-seremoni med bestevenninna

For ettersom folk ikke kan sitte så tett som vanlig i benkeradene, må kirkene velge mellom å tillate svært få familiemedlemmer, eller å dele opp i flere gudstjenester.

Svært mange steder velger de det siste.

Bare i gamle Østfold fylke, der Karoline Fløgstad bor, gjennomføres det 243 konfirmasjonsgudstjenester i Den norske kirke i september og oktober. Det er 60 flere enn i fjor, viser en telling gjort av bispedømmet.

I Hamar bispedømme viser en opptelling at det blir minimum 389 konfirmasjonsgudstjenester denne høsten.

Også flere andre bispedømmer NRK har vært i kontakt med planlegger ekstraordinært mange seremonier.

I Larkollen kirke er det bare plass til 50 mennesker. Derfor legger kirken opp til 30 minutters gudstjenester for to og to konfirmanter.

– Jeg skal være i kirken med bestevenninna mi, så det går fint. Det gjør at vi kan ha mange folk i kirken, ikke bare den aller nærmeste familien. Det er fint de legger til rette sånn, sier Fløgstad.

Ekspressvask

Sokneprest Ingvild Oseberg i Rygge vil at hver konfirmant skal få med seg 25 familiemedlemmer i kirken. Derfor blir det bare to konfirmanter i hver gudstjeneste i Larkollen kirke. Foto: Odd Skjerdal / NRK

I kirken mener de det er ekstra viktig å strekke seg langt for konfirmantene som allerede har blitt rammet av én utsettelse.

– Vi tøyer strikken for organist og kirketjener, og vi må også ha med frivillige. Det er en stor dugnad, men vi prioriterer dette, sier sogneprest Ingvild Osberg.

Hun går nå gjennom seremonien nøye for å finne ut hvilke elementer som må endres for å unngå smittefarlig nærkontakt. Dessuten planlegger de hvordan de skal rekke å klargjøre kirken til neste gudstjeneste.

Kirketjener Per Christian Helmert tror det er mulig å rekke det på 20 minutter før neste gruppe tar plass. Men det blir hektisk.

– Presten vasker det som er rundt alterringen. Så må vi gå gjennom alt i salen og ut, inklusiv dørhåndtak. Vi må legge en plan for å rekke det, men det går, sier han.