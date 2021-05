I fjor sommer reiste Jahnsen land og strand rundt for å eksponere personer som er dømt for overgrep.

– Jeg ønsker et register over overgrepsdømte. Rett og slett et register, som hvem som helst kan gå inn i, og sjekke om naboen din er en dømt overgriper, sa han den gang til TV 2.

Tiltalte hengte ut overgrepsdømte

Aron Jahnsen var blant annet her i Alta i fjor sommer. Foto: Bjørn Martin Lyng / Altaposten Foto: Bjørn Martin Lyng / Altaposten

Nå er Jahnsen blant annet tiltalt for å ha hengt ut personer som er dømt for overgrep mot barn, voldtekt og nedlasting av overgrepsbilder av barn.

Ifølge tiltalen har han lagt ut navn og bilder av tidligere straffedømte på Instagram og Snapchat.

Han skal også ha fortalt hva de er dømt for og i flere tilfeller ha delt utdrag fra dommer.

Blant de som er hengt ut, er det også personer som er nærstående til andre fornærmede eller som ikke er straffedømt.

27. mai må 40-åringen møte i Oslo tingrett tiltalt for 41 tilfeller der han skal ha krenket folks privatliv.

Han erkjenner ikke straffskyld for store deler av tiltalen.

Varslet av datter

– Jeg er livredd for å bli forfulgt, sier en av de som ble oppsøkt. Familiefaren ønsker full anonymitet.

For noen år siden slapp han ut av fengsel. Han hadde sonet en dom for et straffbart forhold selv om han hele tiden hadde ment at har var uskyldig.

Den nærmeste familien støttet ham. Nå ønsket han å legge alt bak seg av hensyn til familien og seg selv.

Familiefaren er opptatt av at straffedømte skal få en ny sjanse til å gå videre i livet når de har fått en dom og sonet sin straff. Foto: Privat Foto: Privat

Da han kom hjem, var det velkomstfest. Han ble møtt med blomster. Familie og venner var samlet. Daværende arbeidsgiver ringte og ønsket ham hjertelig velkommen tilbake på jobb.

Han opplevde det som en gledesrus. En ny start.

– Livsgnisten og livet var kommet tilbake, forteller familiefaren.

De neste årene var fylt med positivitet. Familie, venner og jobb ga stor glede i hverdagen.

Men en dag i fjor ble brått hverdagen snudd på hodet. Han var på jobb. En datter ringte. Hun skrek i telefonen.

– Pappa. Du er uthengt på nettet. Datter

Han forstod ikke der og da hva som skjedde. Men tanken slo ham. Det kunne ha en sammenheng med dommen han hadde sonet.

Da han kom hjem fra jobben, fikk han se hva familien hadde oppdaget i sosiale medier.

– Det var som å få et nakkeskudd.

Han opplevde at verden ble rasert foran øynene på ham. Barna var knust. Han tenkte kun på barna sine.

Fikk drapstrusler

I tiden som fulgte, var aktiviteten høy i sosiale medier.

Han hadde åpen Facebook-profil og fikk mange trusler.

En av dem husker han spesielt godt.

Din forbanna pedofile jævel. Vi ønsker du skal brenne i helvete. Kommentar på Facebook

Men han fikk også mye støtte. Flere hundre meldinger fra kjente og ukjente med masse kjærlighet.

Likevel gikk hverdagen i stå. Han var psykisk knust og ble sykmeldt. Han klarte ikke å konsentrere seg på jobben.

Ville starte et nytt liv

Han er en mammagutt. Moren hans var kreftsyk på den tiden da han ble hengt ut.

– Det gikk veldig hardt inn på moren min. Hun datt helt sammen.

Uthengingen på nettet har også fått alvorlige konsekvenser for ham. Blant annet økonomisk. Han har ikke klart å jobbe.

Ved juletider valgte han å pakke koffertene og flytte til en annen del av landet.

Her fikk han seg ny samboer. Det gikk bra en kort stund, inntil hun fikk anonyme telefoner.

– De spurte om hun var klar over hva slags type jeg var. Hun fikk også tekstmeldinger med bilder av det som var lagt ut om meg i sosiale medier.

Han hadde vært åpen med henne om fortiden. Likevel ble det for tøft. De måtte avslutte forholdet.

NRK har vært i kontakt med flere av de fornærmede i saken. Det de har vært utsatt for, har preget dem. De tar det tungt. Det har vært en ekstra belastning både for dem selv og for familiene deres.

Forstår tanken bak

Han ønsker ikke et register over overgrepsdømte. Foto: Privat Foto: Privat

Familiefaren kan forstå at folk vil vite om en overgriper bor i nærmiljøet.

Selv skulle han gjerne ha likt å få vite det gjennom bekjente. Ikke gjennom sosiale medier eller et register.

– Personer som kommer i et offentlig lys med navn, blir jaget og forfulgt resten av livet.

40-åringen er tiltalt for brudd på paragrafene 266 og 267 i straffeloven Ekspandér faktaboks Straffeloven § 266 for ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd å ha forfulgt en person eller på annen måte krenket en annens fred. Straffeloven § 267 for gjennom offentlig meddelelse å ha krenket privatlivets fred. (Kilde: Tiltalen mot 40-åringen)

Alvorlig sak

Personer er tidligere dømt for å ha hengt ut folk på nettet her i landet, men saken som nå kommer opp for retten, er spesiell.

– Det er omfanget som gjør at denne saken skiller seg ut, sier politiadvokat Vilde Nergård.

Politiadvokat Vilde Nergård er aktor i saken. Foto: Privat

Derfor mener politiet den er alvorlig.

– Saken har et stort omfang med totalt 41 overtredelser av straffelovens §§ 266 og 267, og det er like mange fornærmede involvert. Det gjør også at politiet ser alvorlig på saken, sier Nergård.

Strafferammen er fengsel i inntil to år.

Tiltalte erkjenner faktiske forhold

Aron Jahnsen ønsker ikke å stille til intervju.

Han erkjenner de faktiske forhold for deler av det han er tiltalt for. Men han erkjenner ikke straffskyld for store deler av tiltalen.

– Detaljer om dette vil jeg gå nærmere inn på når rettsaken er i gang, sier mannens forsvarer Ole Strømmen.

Advokat Ole Strømmen er forsvarer for Aron Jahnsen. Foto: Advokatfirmaet Bratlien

Forsvareren regner med at klienten hans vil si noe om formålet med handlingene sine.

Tiltalte ønsker å forebygge ytterligere overgrep mot de svake, særlig mot barn.

Foruten et statlig register for å identifisere sedelighetdømte, ønsker Aron Jahnsen strengere straffer for overgrep.

– Begge deler vil slik han ser det bidra til at færre barn får livet sitt ødelagt, sier Strømmen.

Den tiltalte 40-åringen vil derfor fortelle i retten om det han gjorde i 2020.

Håper å få fred

Familiefaren, som har fortalt sin historie til NRK, ser frem til å få rettssaken overstått.

– Jeg drømmer om et nytt kapittel med jobb og stabilitet. At familien skal ha det bra. At ungene skal ha det bra. At de skal slippe å oppleve igjen at faren deres blir hengt ut på nettet. Jeg håper at familien får fred!