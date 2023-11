Erfaren tankbilsjåfør: – Aldri sett noe lignende

Onsdag formiddag eksploderte en tank på en tankbil på E6 ved Råde. Tanken var fylt med matavfall i flytende form.

– Det som har skjedd er helt ubegripelig. Jeg har aldri sett noe lignende før i løpet av de årene jeg har kjørt tankbil, sier yrkessjåfør Geir Lermo.

Han har kjørt lignende type biler i rundt 25 år.

Tankeksplosjonen førte til at E6 var stengt i timevis onsdag. Foto: Nyhetstips.no

Lermo kjørte ikke bilen med tanken som eksploderte. Han var heller ikke vitne til hendelsen, men har sett bilder av tanken som NRK har sendt ham.

– Det må har vært et kjempesmell.

Eksplosjonen skjedde i en bulkhenger. Det er en henger med siloformet tank.

Slike tanker brukes normalt til å transportere tørt stoff, men brukes også til å frakte væsker, som flytende matavfall.

Eksplosjonen skal ha blitt hørt av innbyggere i Karlshus, flere kilometer unna E6.

Tankbilsjåfør Geir Lermo har aldri sett noe lignende tidligere. Foto: Privat

Hvordan oppsto eksplosjonen?

– Jeg har ikke opplevd en slik situasjon med matavfall tidligere, sier seniorforsker Ove Bergersen.

Han forsker på kompostering og biogass ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).

Politiet sier det er for tidlig å konkludere med hva som er grunnen til at eksplosjonen oppsto.

Bergersen har likevel gjort seg opp noen tanker om hva som kan ha skjedd. Han tror det flytende matavfallet i tanken utviklet gass som skapte for høyt trykk inne i tanken.

– Denne eksplosjonen kunne like gjerne skjedd i lageranlegget som avfallet kom fra, sier Bergersen.

Risikoen er lav for at noe lignende skal skje med matavfall i fast form, ifølge biogassforskeren.

– Jo mer flytende massen blir, jo mer gass dannes det.

Seniorforsker Ove Bergersen ute i felten. Foto: NIBIO

– Skal ikke bli overtrykk

Dersom det legges til grunn at det utviklet seg en gass med høyt trykk, skulle tanken likevel ikke eksplodert, forklarer Harry Nilsen.

Han er gründer av Sørum transport. Selskapet har lang erfaring med bulktransport i tank.

– Uansett om det har kommet luft inn, eller om det er gasser som har utviklet seg på grunn av matavfallet, så skal det være en sikkerhetsventil som skal åpnes slik at det unngås overtrykk.

Nilsen mener sikkerhetsventilen må ha sviktet.

– Det skal ikke kunne bli overtrykk i en tank, sier han.

Slik så bulktanken ut etter eksplosjonen. Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

DSB: Sannsynlig med høyt trykk

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har foreløpig ikke gjort noen undersøkelser i forbindelse med eksplosjonen, ifølge Britt Skadberg.

Hun er seksjonssjef for farlig stoff og industrisikkerhet i DSB.

– Uten å ha detaljinformasjon om transporten i dette tilfellet, ser det ut til at matavfallet som ble transportert utviklet gass med et trykk som tanken ikke var beregnet for. Dette indikerer muligens at innholdet skulle ha vært klassifisert som farlig gods, sier Skadberg.

Statens Havarikommisjon har bedt om å få informasjon fra politiet om ulykken. De vil gjøre undersøkelser av hengeren.

Avfall fra tankbilen fylte opp veikanten. Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

– Ubegripelig

Tanken som eksploderte eies av TIP Group. Norden-sjef Christian Petersen sier han ikke vil kommentere saken før de har gjennomført sine egne undersøkelser.

NRK har vært i kontakt med den daglige lederen for selskapet som kjørte på E6 med hengeren. Han bekrefter at det var flytende matavfall som ble fraktet. Ifølge ham er hengeren rundt ett år gammel.

Tankbilsjåfør Geir Lermo kjører normalt et vogntog som frakter tørre stoffer i samme type henger.

Ifølge ham er denne typen transport normalt ikke forbundet med fare.

– Hva som har skjedd er helt ubegripelig. Det er viktig å finne ut hva som har skjedd, sier Lermo.