• Koronaviruset utgjør fortsatt en alvorlig helsetrussel, og mange blir langvarig sykmeldt på grunn av utmattelse etter smitte.

• Forskere jobber for å finne ut hvorfor noen rammes av «long covid», og nye alvorlige senfølger av viruset avdekkes stadig.

• En nordisk studie viste nylig at risikoen for dødfødsel øker for gravide som har blitt syke av covid-19.

• Helsemyndighetene frykter at halve Norges befolkning vil bli smittet denne vinteren.

• Noen studier peker på at risikoen for senfølger kan øke hvis man blir smittet flere ganger, men FHI anbefaler ikke den oppdaterte vaksinen til de som er yngre enn 65 år.

• NRK har samlet et ekspertpanel som står klare til å svare på spørsmål om koronaviruset og «long covid».

