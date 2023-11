• Krangling kan vere sunt viss det blir gjort på rett måte, ifølgje forfattar og bloggar Kristine Storli Henningsen.

• Henningsens råd for å krangle på ein sunn måte inkluderer å unngå å kalle kvarandre ting, ikkje dra opp gammalt grums, og å uttrykkje eigne grenser og kjensler.

• Henningsen meiner at krangling har fått eit ufortent dårleg rykte, og at det kan vere sunt å vise sinne.

• Ho meiner også at det kan vere bra å krangle framfor barn, så lenge det ikkje er alvorlege konfliktar, og at det er viktig å snakke med barna etterpå.

Oppsummeringa er laga av ei KI-teneste frå OpenAi. Innhaldet er kvalitetssikra av NRKs journalistar før publisering.