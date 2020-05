Eks-ansatte jobber dugnad for å ta unna lange køer etter konkurs

– Man har sine forhåpninger, men man må ikke være for optimistisk, sier Elisabeth Sundling Petersen.

Fredag morgen sto hun i en lang kø på Strømmen. Der var en håndfull tidligere ansatte i Garderobemannen på plass for å levere ut noen av varene som står på lager.

2000 kunder over store deler av landet har nemlig forhåndsbetalt tusenvis av kroner for garderober. Selskapet gikk nylig konkurs, og mange kunder har lurt på om det likevel er mulig å hente ut varene dersom de allerede er produsert.

Nå har bobestyrer Ole Magnus Karlsen gitt tillatelse til at en del kan leveres ut.

Blir kontaktet

– Nå er det et kontrollert kaos, sier bobestyreren til NRK fredag formiddag.

Han forteller at de som er blitt kontaktet av tidligere ansatte, kan hente varene. Hvor mange de 2000 kundene som kan ha håp om å få varene, har han imidlertid ikke oversikt over.

– Veldig mange har spesialbestilte varer som er 100 prosent betalt, og som står på lager med navn. For å få dette ut til kundene, er vi avhengig av at tidligere ansatte har mulighet til å stille opp frivillig. Det har ikke gått over alt, men noen steder, sier Karlsen.

Fredag er det omkring ti lagre hvor det er åpent. Bobestyreren forteller at utleveringen skjer etter dialog med banken, som også har krav på penger som de har lånt ut til selskapet.

Derfor er det kun en del av de bestilte varene som kan leveres ut.

– Vi har prøvd å finne en løsning. Noen blir kjempeglade, mens andre ikke er like glade, sier han.

Jobber dugnad

Heidi Schølberg var blant de tidligere ansatte i Garderobemannen i Tromsø. Hun sier det er et samvittighetsspørsmål å hjelpe kundene som har bestilt varer. Foto: Privat

Heidi Schjølberg har vært daglig leder ved avdelingen i Tromsø. Der har flere tidligere ansatte jobbet dugnad med å få ut varer den siste tiden. Det er en krevende jobb.

– De ansatte har virkelig prøvd å finne ut av noe for kundene, uten at man har tilgang til systemer eller noe. Men alle har prøvd å hjelpe til så godt det går, forteller hun.

Schølberg forteller at det kom overraskende på mange ansatte da selskapet gikk konkurs og de mistet jobbene sine.

– Det å hjelpe kundene går på samvittigheten. Man vil dem det beste. De har gjort dette frivillig, sier hun.

Elisabeth Sundling Petersen, som stilte seg i kø ved lageret på Strømmen fredag, var en av dem som ikke hadde fått beskjed om at varen var klar til henting. Hun hadde likevel et håp om å få hentet det ut.

– Jeg fikk dessverre ikke ut noen varer. Det kan se ut til at dette blir en dyr lærepenge for meg, sier hun.