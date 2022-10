Kan nylig avgått Rødt-topp Eivor Evenrud bli Arbeiderpartiets ordførerkandidat ved neste års kommunevalg?

Svaret er at det er en mulighet. Flere sentrale kilder i Oslo Ap bekrefter overfor NRK at dette blir seriøst diskutert internt.

Selv er Evenrud ikke avvisende.

– Men jeg hadde ikke hørt om dette før NRK tok kontakt, sier hun.

Ut av Rødt etter konflikt

Eivor Evenrud meldte seg ut av Rødt i begynnelsen av oktober. Det skjedde etter en langvarig konflikt i partiet.

Onsdag sa hun til Aftenposten at hun vurderer å stille til valg for Arbeiderpartiet eller SV.

– Det jeg vet, er at jeg ikke føler meg ferdig i Oslo-politikken og ønsker å fortsette i Oslo bystyre. Jeg vet også at det å stille til valg igjen for Rødt er uaktuelt, sier hun til NRK.

Felte byrådet

Eivor Evenrud har vært Rødts desidert mest profilerte Oslo-politiker etter at partileder Bjørnar Moxnes ble valgt inn på Stortinget. I fjor ble hun rikskjendis da hun og Rødt sikret flertall for mistillit mot MDG-byråd Lan Marie Berg.

Det førte til at hele byrådet til Raymond Johansen (Ap) gikk av før det kom tilbake uten Berg.

Han bærer på ingen måte nag.

– Jeg har samarbeidet godt med Eivor og Rødt i sju år, sier byrådslederen til NRK på telefon fra Buenos Aires.

Her deltar han på C40-toppmøtet der ledere fra nesten hundre byer som jobber for klimavennlige løsninger er med.

– Veldig aktuell for lista

ÅPNE ARMER: Raymond Johansen håper Eivor Evenrud velger Ap. Foto: Anders Fehn

– Jeg har sett at hun vurderer sin videre politiske deltagelse. Det valget har jeg stor respekt for.

– Men en ressurs som Eivor vil bli tatt imot med åpne armer, og jeg håper hun velger oss, sier han.

Et mulig ordførerkandidatur overlater han til nominasjonskomiteen å ta stilling til.

– Men hun bør være veldig aktuell for en plass på lista, sier Raymond Johansen.

Lindboe drømmemotstander

Eivor Evenrud bekrefter at hun skal snakke med både SV og Arbeiderpartiet i nær framtid. Hun presiserer at plasser og posisjoner ikke vil være avgjørende for hennes valg.

Og hun gjentar at et eventuelt ordførerkandidatur ikke har vært i hennes tanker.

– På generelt grunnlag er det også en vurdering om et slikt verv er forenlig med det å være aleneforelder, sier 40-åringen.

Andre ting teller på plussiden. Hun legger ikke skjul på at Høyres valg av ordførerkandidat er en ekstra motivasjon skulle hun bli spurt.

Som tidligere toppsjef i Private Barnehagers Landsforbund er Anne Lindboe noe av en drømmemotstander for barnehagelærer Evenrud.

Avtalen med byrådet som hindret nye private barnehager å etablere seg i Oslo blir ansett som Rødts største seier under det rødgrønne styret.

– Å sikre god kvalitet og bemanning i barnehagene var det som gjorde at jeg gikk inn i politikken, konstaterer hun.

– Respektert

Leder for Oslo Ap, Frode Jacobsen, er trolig den i partiet som har jobbet tettest med Evenrud i Oslo rådhus. Han ble valgt inn på Stortinget i fjor.

– Hun er en flink og respektert politiker. Jeg håper hun velger Arbeiderpartiet. Vi skal i så fall ta henne vel imot, men det er uansett hennes valg.

Jacobsen understreker at spørsmål om nominasjonen er det nominasjonskomiteen som må svare på.

LEDER NOMINASJONEN: Trine Lise Sundnes leder nominasjonskomiteen i Oslo Ap. Foto: Håkon Mosvol / NTB

Den blir ledet av stortingsrepresentant og tidligere LO-topp Trine Lise Sundnes. Også hun ønsker Evenrud hjertelig velkommen som Ap-medlem.

– Som leder i fagligpolitisk utvalg i Oslo Arbeiderparti vil jeg være ekstra glad.

– Hennes bakgrunn og erfaring som tillitsvalgt passer oss veldig bra, sier hun.

Ser på nye kandidater

Men så var det dette med ordførerjobben, da. I forbindelse med nominasjonen i Høyre skrev NRK at ingen klare kandidater pekte seg ut hos hovedopponent Arbeiderpartiet.

Trine Lise Sundnes sa da at komiteen også ville se på nye kandidater utover de etablerte Ap-kandidatene i Oslo rådhus.

Etter at den artikkelen ble skrevet har Raymond Johansen sagt ja til gjenvalg som byrådsleder. Det betyr at ordførerkandidaten må være kvinne.

Om det kan være en utbryter fra Rødt, vil Sundnes ikke si noe om.

– Hvilke diskusjoner vi tar i nominasjonskomiteen skulle Eivor melde seg inn, ber jeg om forståelse for at komiteen tar i egnet fora, sier hun.

Komiteen legger fram det første utkastet til valgliste 16. november.