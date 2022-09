Eirik Lae Solberg og Anne Lindboe skal fronte Høyre i kampen om hovedstaden. Toppduoen ble enstemmig valgt på nominasjonsmøtet mandag kveld.

Tapte i 2019

Byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg (51) er en av Oslo Høyres mest erfarne lokalpolitikere. Han har sittet i Oslo bystyre siden 2007 og vært finansbyråd.

Solberg var utfordrer til sjefsjobben i Oslo også i 2019. Han trakk seg som heltidspolitiker etter tapet for Raymond Johansen og jobber i dag i Deloitte.

– Det er fantastisk hyggelig å bli nominert av Oslo Høyre. Jeg gleder meg til å snakke med folk som bor i byen og fremme høyres politikk, sier Solberg.

Han forteller NRK at han ønsker å fremme saken om Oslo skolen, i kampen om byrådsmakten.

– Utfordringen for Oslo i dag er at forskjellene mellom de svake og de gode elevene øker, og at forskjellene mellom skolene øker. Oslo skolen skal løfte alle elever, og det blir den aller viktigste prioriteringen, sier Solberg.

Ordførerkandidat Anne Lindboe (50) er et ubeskrevet blad politisk.

Hun er kjent som tidligere barneombud og toppsjef i Private Barnehagers Landsforbund. Lindboe er utdannet barnelege.

Resten av lista blir valgt på andre del av nominasjonsmøtet 5. desember.

Kommunevalget skjer 11. september neste år.

Kampen om storbyene

Kampen om storbyene er viktig for de store partiene. Hvem Arbeiderpartiet topper laget med er ennå ikke klart.

Da Raymond Johansens rødgrønne byråd tok over i 2015, hadde Høyre styrt hovedstaden i nesten 20 år.

Johansen har frist til 1. oktober med å si om har tar gjenvalg. Aps i særklasse mest profilerte Oslo-politiker ber om å bli trodd på at han fortsatt er i tenkeboksen.

– Jeg håper jo Raymond sier ja, sier leder for nominasjonskomiteen i Oslo Ap, Trine Lise Sundnes. Hun legger til at beslutningen om å stille er det Johansen selv som må ta.

TOPPDUO: Byrådsleder Raymond Johansen er fortsatt i tenkeboksen. Marianne Borgen gir seg etter åtte år som ordfører. Foto: Hanna Johre / NTB

Åpent om ordfører

Hvem som blir partiets ordførerkandidat anses som helt åpent, sier flere kilder til NRK.

For fire år siden stilte partiet seg bak sittende SV-ordfører Marianne Borgen.

Det ble kritisert internt. Borgen har sagt nei til gjenvalg, og det meste tyder på at Arbeiderpartiet stiller egen kandidat.

– Det mener jeg vil være naturlig, ja, sier Sundnes.

Sier Raymond Johansen ja, må ordførerkandidaten etter alt å dømme være en kvinne. De mest fremtredende Ap-kvinnene i Oslo-politikken er byrådene Rina Mariann Hansen og Victoria Marie Evensen.

De to blir imidlertid ansett som mulige arvtagere etter Johansen den dagen han gir seg. Dermed er de mindre aktuelle i den mer upolitiske rollen som ordfører, ifølge partikilder.

NEPPE KANDIDATER: Næringsbyråd Victoria Marie Evensen og sosialbyråd Rina Mariann Hansen regnes som sterke Ap-kort i Oslo, men neppe i en såpass upolitisk rolle som ordførerposisjonen. Foto: Anette Holth Hansen/Nadir Alam / Kollasje

Kan Ap gjøre som Høyre og finne en kandidat utenfor rådhuskorridorene? Trine Lise Sundnes utelukker ingenting.

– I Oslo Arbeiderparti er vi så heldige at vi har mange dyktige og erfarne politikere.

– I tillegg vil vi se på nye og spennende kandidater som kan bidra til at vi tar byrådsmakt en tredje gang, sier hun.

SV og MDG

Og det er flere partier på rødgrønn side av Oslo-politikken som vil ha et ordfører-ord med i laget.

SV har ordføreren i dag. På det foreløpige listeforslaget er Omar Samy Gamal foreslått som Marianne Borgens etterfølger.

MDG har ennå ikke bestemt om de vil stille egen ordførerkandidat.