Fredag kveld vart ein mann i 20-åra funnen drepen på ein parkeringsplass i Lørenskog. No er ein person sikta medverknad til drap.

– Gjennom den etterforskinga som har gått føre seg sidan fredag kveld har ein person kome i politiets søkelys. Det har gjort at ein no er pågripen og sikta for drap eller medverknad til drap, seier politiinspektør Lars Reinholdt-Østbye i Øst politidistrikt.

Den sikta har vore i varetekta til politiet sidan laurdag, og vart avhøyrd i dag. Han erkjenner ikkje straffskuld.

– Vi er nettopp ferdig i avhøyr. Han er sikta for drap eller medverknad til drap, vi får beskjed seinare frå politiet om siktinga blir halden oppe eller ikkje, seier forsvarar John Arild Aasen til NRK.

FORSVARAR: John Arild Aasen eit utnemnt som forsvarer for den sikta. Foto: Berit Roald / NTB

Det var VG som omtalte saka først.

Funne på parkeringsplass

Avdøde vart funne på ein parkeringsplass ved Løkenåsen skule i Lørenskog kommune like etter kl. 20 fredag kveld. Politiet mistenkte tidleg at dei etterforska eit drap basert på funn på staden.

– Politiet har gjennom gårdagen og natta jobba med gjennomgang av video, avhøyr, elektroniske spor og andre tekniske undersøkingar, seier politiinspektør Reinholdt-Østbye.

LAGT NED BLOMAR: Ein bukett roser, to lys og eit kort er lagt ned ved funnstaden. Foto: Astri Husø / NRK

Mannen er sendt til obduksjon, og det er venta ein foreløpig obduksjonsrapport neste veke.

– Så må vi samanhalde den obduksjonsrapporten som kjem med det vi har av opplysingar elles i saka, før vi kan seie noko meir om omstenda, sa Reinholdt-Østbye til NRK laurdag.