Ein av ti familiar i Noreg er ein såkalla låginntektsfamilie, ifølgje Statistisk sentralbyrå.

Desse er spesielt råka når økonomien er pressa, og dei kjenner dyrtida på både kropp og lommebok. 2023 har vore eit krevjande år for mange med høge straumprisar, dyrare mat og kraftig rentevekst.

Blir julefeiringa di annleis i år? Har du nokre tips til dei som slit? Kommenter nedst i saka.

Mange fryktar rett og slett at jula ryk.

– Tidlegare har det kanskje vore greitt i kvardagen, og så gruer ein seg til jul og ekstra kostnader – men no er det vanskeleg å få endane til å møtast kvar dag, og så kjem jula på toppen av dette. Mange har difor ikkje nokon forhåpningar, rett og slett. Dei står i fare for å ikkje klare å feire jul, seier assisterande sosialsjef i Frelsesarmeen Elin Herikstad.

Elin Herikstad i Frelsesarmeen fortel at mange går nokre vonde veker i møte. Foto: Frelsesarmeen

Nedslåande tal

Ein rapport frå Sifo og Barne- og familiedepartementet viser at 150.000 husstandar seier dei er «ille ute».

Tre firedelar av dei mislegheld rekningar, og ni av ti i denne gruppa seier pengeproblem går ut over den psykiske helsa.

I ei fersk undersøking Opinion har gjort for Frelsesarmeen kjem det fram at kvar femte nordmann vurderer å droppe heile eller delar av julefeiringa.

– Det er ikkje så mykje som overraskar oss med dette, for vi veit det er mange som slit, og talet aukar og aukar, men det er veldig trist at det er så alvorleg for folk. Det er tøft å sjå det svart på kvitt, når resultata kjem, seier Herikstad.

Ho fortel at dei allereie har fått førespurnader frå bekymra familiar.

– Mange har ikkje nokon forhåpningar om at det blir noko ekstra til jul, når det allereie er vanskeleg i kvardagen.

Samla inn millionar

Sjølv om mange har fått det tøffare i år, var det krevjande for familiar i store delar av landet også i fjor.

Programleiar og tidlegare fotballspelar Mads Hansen ville kombinere julekalenderen sin med noko konstruktivt, og han fekk følgjarane sine i sosiale medium med på ein spleis. Målet var å samle inn 100.000 kroner til organisasjonen Rett Fram Opplevelser i Drammen.

Han enda opp med å overlevere dei over 5,8 millionar kroner.

Ronny Johnsen fortel at det er vondt og vanskeleg å velje ut kven som skal få hjelp. Foto: Christine Breivik Øen / NRK

– Vi arrangerte julefeiring for familiar 22 kveldar på rad før jul i fjor, og vi skal gjere det same i år. Det er jo ei grufull tid mange går inn i, anten folk har kjent på utanforskapen før, eller har hamna der det siste året, seier Ronny Johnsen i Rett Fram.

Utfordringa deira blir å få tak i nok frivillige og få tid til alt.

– Og så blir det vanskeleg å setje kriteria. Det går ikkje an å måle folk som har det vondt opp mot andre som har det vondt, seier Johnsen.

Han fortel at det er andre typar menneske som tek kontakt i år.

– Det er ikkje sånn at dei som ringjer til oss no er folk som har levd under fattigdomsgrensa i mange år, det er folk som for eit halvt år sidan oppdaga at det ikkje går lenger. Det er mange familiar som aldri har brukt oss før, og som er ganske skamfulle når dei tek kontakt.

Dagleg leier hos Matsentralen Sør, Christian Førland. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Same trend over heile landet

Og at folk slit, merkar alle dei åtte matsentralane i landet.

– Vi har ikkje nok mat til å dekkje behova. Vi har fått inn 20 prosent meir mat, men behovet har auka med 40 prosent, seier dagleg leiar hos Matsentralen Sør, Christian Førland.

Sjølv for dei som jobbar med å dele ut mat, er det vanskeleg å ta innover seg det som skjer no.

Bjørn Edvart Andersen er offiser hos Frelsesarmeen i Kristiansand. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Eg kjenner eg får ein større klump i magen når eg høyrer at julefeiringa står i fare. Tanken på at ein ikkje har høve til å feire jul i Noreg i 2023, er synd, seier Førland.

Også hos Frelsesarmeen i Kristiansand deler dei ut mat og merkar at den økonomiske situasjonen har vorte verre for mange nordmenn.

– Det er ei gjentakande greie, dette. Problemet berre veks og veks. Kvar det skal ende, kan ein lure på, seier Bjørn Edvart Andersen, offiser hos Frelsesarmeen i Kristiansand.

