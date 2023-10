Pubeier etter historisk dom : – Aldri mer

– Det var koronatid, alt var kaos, forteller eieren til NRK.

Kort tid før Erna Solberg holdt sin historiske tale om at Norge ble koronastengt i mars 2020, lånte mannen 650.000 kroner for å starte pub i Askim.

På sommeren ansatte han en søreuropeisk kvinne. Lønna ble satt til 15.000 kroner i måneden. Hun jobbet seks timer om dagen, seks dager i uka. Slik varte det i to år.

Nå har Oslo tingrett i en historisk dom om lønnstyveri slått fast at mannen bevisst ga kvinnen for lite i lønn.

– Det var ikke tyveri, det var ikke penger i kassa, sier mannen til NRK.

Ved siden av å drive for seg selv, kjørte han buss for å få økonomien til å gå rundt.

Oslo tingrett tvilte ikke på at han var i en vanskelig økonomisk situasjon. Men dommen slår fast at det ikke er noen unnskyldning.

Et stort problem

– Dette er en gledelig dom, sier Lars Mamen

Han er daglig leder i Fair play bygg i Oslo og omegn. De jobber for å bekjempe kriminalitet i arbeidslivet.

– Dommen slår fast at arbeidstakere ikke skal tåle å ikke få den lønna de rettmessig har krav på.

Fair Play bygg anmelder ingen selv. Men de tipser ansatte om hvem som kan hjelpe dem med å anmelde.

De fleste sakene de hjelper til med, handler nettopp om ansatte som ikke får lønna de skal ha.

Mamen håper dommen virker avskrekkende.

Fire er anmeldt

Også Arbeidstilsynet håper dommen, sammen med andre framtidige dommer, kan virke preventivt.

– Slik at det blir mindre fristende å stjele lønn fra ansatt, sier seksjonsleder Dag Nordhagen Selsjord i Arbeidstilsynet.

I år har de satset på tilsyn med lønn og arbeidsvilkår. På 1800 tilsyn har de funnet brudd hos 630 bedrifter.

NRK forklarer Hva er lønnstyveri? Hva er lønnstyveri? Lønnstyveri er å bevisst betale ansatte for lite i lønn, feriepenger eller andre godtgjørelser man har krav på. Hva er lønnstyveri? Alminnelig lønnstyveri straffes med bot eller fengsel inntil 2 år.

Grovt lønnstyveri kan gi inntil 6 års fengsel. Hva er lønnstyveri? Lønnstyveri ble to nye paragrafer i straffeloven fra 1. januar 2022. Forrige kort Neste kort

Fire saker om lønnstyveri er anmeldt til politiet i år. Men det kunne vært langt flere.

– Det er ikke alltid det lureste å anmelde alle saker. Politiet har ikke kapasitet til å etterforske alle saker hvor vi mistenker lønnstyveri.

Nå vil de bruke dommen fra Oslo tingrett for å forstå hvilke bevis domstolene legger vekt på. Det skal de bruke når de vurdere å anmelde nye saker.

Men Arbeidstilsynet har flere måter å gå fram på for at folk skal få den lønna de har krav på:

Bedrifter får pålegg om å betale lønn, som for eksempel overtid. Arbeidstilsynet sjekker at det skjer ved å be om lønnsslipper og bankutskrifter.

– Og så kan vi gi overtredelsesgebyr hvis bruddene er grove, sier Selsjord.

Straffen

Mannen som drev puben i Askim er dømt til 30 dager betinget fengsel. Han må også betale 243.000 kroner til staten.

Politiet har allerede tatt beslag i beløpet på mannens bankkonto.

– Inndraging skjer fordi den kriminelle ikke skal tjene på kriminelle handlinger, sier politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen.

Han førte saken i retten.

Politiet skal nå sørge for at den søreuropeiske kvinnen får pengene i erstatning.

Pubeieren forteller at bedriften i Askim er lagt ned. Han er sykemeldt og sier at saken har gått hardt ut over helsa hans.

Når han blir frisk, har han tenkt til å kjøre buss igjen.

– Aldri mer business i Norge, sier han.