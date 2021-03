Boligkjøpere i Gjerdrum fikk ikke vite om kvikkleira

– Kvikkleire var ikke nevnt med et ord. Det tenker jeg er betenkelig. Helt forferdelig, egentlig!

Det sier Trine Stabell Johnsgard som sammen med mannen Kjetil kjøpte leilighet i Nystulia i Gjerdrum i 2012.

Burde fått opplysninger om grunnforholdene da de kjøpte, mener Trine og Kjetil Johnsgard. Foto: Kjetil Johnsgard

De sier de ikke fikk vite at det var noe spesielt med byggegrunnen.

– Hadde det stått kvikkleire, hadde det vært tvilsomt at vi hadde kjøpt leiligheten.

For to måneder siden var de blant beboerne som ble vekket på natta av et stort kvikkleirskred. Flere av nabohusene var tatt av raset.

Her ligger leiligheten som Trine Stabell Johnsgard og ektemannen kjøpte. Paret har ikke bodd hjemme siden skredet tok med seg flere av nabohusene. Foto: Gorm Kallestad

Ekteparet har ikke flyttet tilbake. Det til tross for erklæringene fra NVE om at deres hus nå står i et trygt område.

– Hver natt har jeg mareritt om skredet. Jeg er usikker på om vi tør vende hjem, sier hun.

Kjøpte leilighet i Ask, men fikk ikke informasjon om at det var problematiske grunnforhold. Foto: privat

Etter katastrofen hvor ti personer omkom ble det kjent at boligfeltet er bygget i en kvikkleiresone.

NRK har snakket med flere beboere som mener de ikke fikk vite dette.

Det var eiendomsmegler Krogsveen som formidlet salget av leilighetene i Nystulia.

– Nei, vi har ikke opplyst om noe kvikkleire i det området, bekrefter daglig leder Per Inge Hunvik.

Sjefen for Krogsveen i Lillestrøm vedgår at de ikke informerte huskjøperne om grunnforholdene, men sier dette skyldes at de ikke fikk opplysningene fra kommunen. Foto: Krogsveen

Han sier de heller ikke har fått noen opplysninger om dette fra kommunen.

– Vi er like overrasket som alle andre over at det var kvikkleire der. Og at det kunne bli slike katastrofer ut av det, sier Hunvik.

Hunvik legger til at de er avhengig av informasjonen de får fra kommunen når de selger eiendom.

Han viser til at den såkalte meglerpakka fra kommunen, som inneholder alt fra reguleringsplan, ferdigattest og byggetegninger, ikke inneholdt opplysninger om grunnforholdene.

Manglet info om kvikkleire

Gjerdrum kommune er ikke enig i at de skulle ha informert om kvikkleira.

– Grunnforhold har aldri vært en standard del av noen meglerpakke, sier plansjef Berit Adriansen.

Eiendomsmeglerne som hadde salget av leilighetene i Nystulia kunne skaffet info om grunnforholdene fra selger, mener Berit Adriansen i Gjerdrum kommune. Foto: Heiko Junge / NTB

– Hvis vi hadde fått spørsmål om å levere ut informasjon om dette så hadde vi gjort det. Men det er ikke en opplysning som gis automatisk. Det ligger heller ikke noe krav til eiendomsmeglere om å innhente info om dette.

I den grad Krogsveen mener de ikke har fått all relevant informasjon om boligene i Nystulia, så er det utbygger de eventuelt må rette spørsmål til, mener hun.

Utbygger Odd Sæther opplyser til NRK at han ikke så noen grunn til å advare huskjøperne om kvikkleire, ettersom faginstanser som NGI og NVE mente utbyggingen ville være helt trygg med de tiltakene som ble gjort.

Mener det bør opplyses om kvikkleire

Geologer NRK har snakket med mener det bør opplyses om kvikkleire ved boligsalg.

– Jeg mener kjøperne har rett på informasjonen dersom det er kvikkleire i grunnen, sier professor i geologi ved Universitetet i Oslo, Helge Hellevang.

Grunnen til at han mener dette, er at det ofte vil være en liten risiko når kvikkleire er involvert. En utbygging som i utgangspunktet regnes som trygg kan bli mindre sikker dersom forutsetningene for dette endres.

Han får støtte av professor emeritus Johan Petter Nystuen. Han mener at den tragiske hendelsen i Gjerdrum er illustrerende.

– Der gikk det leirskred i et område hvor NVE og NGI, slik jeg har forstått det, hadde gitt garantistempel på at dette var et trygt område å bo i, og skredet gikk likevel, sier han.

En ekspertgruppe skal se nærmere på hva som fkk deler av boligområdet Gjerdrum til å skli ut.

Skredet vil endre oppfatningen

Forbrukerorganisasjonen Huseierne har forståelse for at huskjøperne i Gjerdrum reagerer på manglende informasjon om kvikkleire.

– Dessverre har det vært lite fokus på dette tidligere, noe som har gjort at man ikke har tatt det med, konstaterer forbruker- og kommunikasjonssjef, Carsten Pihl.

Etter skredet i Gjerdrum vil opplysninger om kvikkleire få en viktigere rolle, mener Carsten Pihl i Huseierne. Foto: Anders Fehn / NRK

Etter skredet i romjula må opplysninger om kvikkleire få en viktigere rolle under kjøp og salg, mener han

– Helt klart. Vi er opptatt av at boligkjøperne ikke bare får informasjon om kvikkleire, men også om konsekvensene av at grunnforholdene er som de er. Er det rasfare? Hva er gjort av undersøkelser?, forklarer Pihl.

Huseierne sammen med Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge diskuterer nå hva som kan gjøres.

– Vi jobber med å avklare om det er noe mer meglerne skal bidra med. For vi er opptatt av at det skal være trygt å kjøpe bolig, sier Carl O. Geving, som er administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Trenger å vite årsaken

For ekteparet Johnsgard er det vanskelig å stole på forsikringer om at boligen deres i Gjerdrum står trygt.

– Nå bor vi på Sørlandet. Vi blir her i hvert fall til nye rapporter fra ekspertkommisjonen er ferdig. Så får vi også deres vurdering, avslutter Trine Stabell Johnsgard.