– Det blir ikke noe ferie på meg, humrer fugleentusiasten Jon Karlsen.

Helt innerst i en skog på Årum i Fredrikstad ligger det en hjemmesnekret fuglepark. Her har Karlsen over 1000 fugler og andre smådyr.

– Som regel er jeg her fra 06 på morgenen til 18 på kvelden, men noen ganger helt frem til midnatt, sier Karlsen.

Bare de siste to ukene har beholdningen økt med over 100 dyr og fugler. Dyr Karlsen har tatt imot fra feriehungrige nordmenn.

Svært mange kvitter seg nå med kjæledyrene de skaffet seg under pandemien.

Denne marsvin er en av over 1000 dyr Jon Karlsen har i parken sin i Fredrikstad. Foto: Rahand Bazaz / NRK

– Det er tragisk at de har kjøpt seg et dyr for to år og så skal de kvitte seg med dem nå som det er sommerferie. Alle har et ansvar, det er et liv og det skal vi ta vare på.

Folk fra hele landet har tatt turen til Fredrikstad for å levere dyrene sine til Karlsen. For litt over en uke siden kom en familie fra Jæren med fem undulater.

– Barna gråt i bilen, men foreldrene skulle gi dem vekk. Det har vært mye gråting her, sier han.

Det var Sarpsborg Arbeiderblad som først skrev om fugleparken.

Dyrebeskyttelsen: – Avlys ferien

Flere av lokalavdelingene til Dyrebeskyttelsen Norge melder om sprengt kapasitet. De får daglig flere titalls henvendelser fra folk som vil bli kvitt koronakjæledyr.

– Folk ringer og tror vi kan ta imot dyr de har gått lei, sier veterinær og daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge, Åshild Roaldset.

Hun ber folk om å ta ansvar.

Åshild Roaldset i Dyrebeskyttelsen ber folk å avlyse ferien fremfor å dumpe kjæledyr de skaffet seg under pandemien. Foto: Anne K. Harkestad / Dyrebeskyttelsen Norge

– Man kan ikke kvitte seg med dyret fordi det er sommerferie. Da må man avlyse ferien eller planlegge med venner at man kan passe hverandres dyr.

Dyrebeskyttelsen har fått rapporter om at enkelte dumper dyr ute.

– Det er ulovlig. Vi mener det er viktig å få på plass obligatorisk merking av familiedyr, slik at vi kan straffeforfølge de som begår lovbruddene, sier hun.

Vil åpne dyrepark

Karlsen tilbyr alle angrerett. De kan få igjen kjæledyrene, hvis de vil.

Men det er ikke alt han tar imot.

– Det er fryktelig at folk vil gi dem vekk, men jeg tenker i hvert fall at dyrene får det bra når de kommer hit. Folk har kommet med hunder og katter, men det er umulig å ta dem imot, sier han.

Skal han få plass til flere smådyr og fugler, må han bygge ut. Nå drømmer han om å kunne ta imot flere besøkende også.

– Det er en ønskedrøm at folk skal komme hit og bruke en hel dag med dyra, sier Karlsen.