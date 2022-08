Dødelig duevirus sprer seg – konsekvensene kan bli dramatiske

Et smittsomt virus sprer seg blant duer i Oslo.

Flere titalls døde duer har blitt funnet i ulike deler av byen. Myndighetene har derfor gått ut med to klare anbefalinger:

Ikke mat duene. Og hvis du finner en død due, ikke ta på den.

Foreløpig vet man ikke om viruset vil spre seg videre til andre arter.

Men hvis det skulle spre seg til for eksempel tamme kyllinger, kan konsekvensene bli dramatiske på grunn av EU-regler.

– Det vil medføre at et utbrudd hos fjørfe ville ført til avlivning av hele besetningen for å bekjempe sykdommen og forebygge videre spredning, sier Silje Granstad, fagansvarlig for fjørfe hos Veterinærinstituttet.

Foreløpig vet man ikke hvor farlig viruset er for andre fugler, sier Silje Granstad ved Veterinærinstituttet. Foto: Bryndis Holm / Veterinærinstituttet

Følger nøye med

Dette gjelder ikke for ville fugler. Derfor er det ikke planer om noen avlivning av duer i hovedstaden foreløpig.

– Når det gjelder virus som sirkulerer blant villfugl, får man ikke gjort så veldig mye med det annet enn å overvåke situasjonen, analysere viruset og gjøre risikovurderinger. Eventuelt innføre forebyggende tiltak for å sikre at dette ikke kommer inn i fjørfehold, sier Granstad.

Døde duer ligger til obduksjon på Veterinærinstituttet. Foto: Bryndis Holm, Veterinærinstituttet

Det er viruset paramyxovirus type 1 som er funnet i duene. Foreløpig vet ingen hvor farlig det kan være for andre typer fugler.

Derfor vet man heller ikke hvor ille det er om det sprer seg videre.

Ikke ta på døde duer

Finner man en død due i Oslo, vil Mattilsynet ha beskjed. De tar nemlig prøver av døde duer for å finne ut mer om viruset.

Hvis ikke Mattilsynet trenger å ta prøve av fuglen, og du likevel vil fjerne den, bør du ta noen forholdsregler:

Bruk hansker eller en plastpose til å plukke opp fuglen

Legg fuglen i en plastpose og kast den i restavfallet

Vask hendene godt etterpå

Ifølge Veterinærinstituttet smitter ikke viruset fra fugl til mennesker.

Foreløpig vet man ikke om viruset vil spre seg videre til andre arter. Foto: Bryndis Holm, Veterinærinstituttet

Ikke samme frykt

Situasjonen ser ikke ut til å være like alvorlig som i Rogaland høsten 2021, da det ble påvist utbrudd av fugleinfluensa.

Den gang måtte 7500 høns avlives for å forhindre videre smitte.

Der var situasjonen ekstra spesiell, fordi gårder i dette området står for over en tredjedel av forsyninga på egg og kjøtt til Norge.

Men i Oslo-området er det lengre mellom fjørfebesetningene.

– Så dette utløser ikke den samme frykten som fugleinfluensautbruddet i november gjorde. Men vi er selvfølgelig årvåkne, sier Granstad.

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.