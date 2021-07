– Det er en mann som har ligget noen minutter i vannet før han ble dratt opp og det ble startet livreddende førstehjelp. Det ble tatt over av helsepersonell da de ankom, sier operasjonsleder Tom Sandberg i Øst politidistrikt til NRK.

Nødetatene har jobbet med livreddende førstehjelp på stedet. Klokken 18.15 opplyste politiet at mannen er fraktet til Ullevål med redningshelikopter.

Ifølge politiet skal vitner ha sett personen ligge på magen i vannet noen minutter før de forstod at det var en person.

Sandberg sier til NRK at de ikke har fått kartlagt hendelsesforløpet enda.

– Vi konsentrerer oss nå først om å hjelpe helsepersonellet slik at de får gjort jobben sin. Så vil vi snakke med vitner etter hvert, sier han.

Politiet er også i kontakt med mannens familie.

En mann får livreddende førstehjelp etter å ha druknet ved Fuglevik camping utenfor Moss.

Flere drukningsulykker

I løpet av tirsdag har det vært flere drukningsulykker på Østlandet. I Asker ble en person reddet opp av Semsvannet og fraktet til Ullevål sykehus.

– Helsepersonell har fått liv i personen, som nå bringes til Ullevål sykehus, sier operasjonsleder Cathrine Sylju i Oslo politidistrikt til Budstikka.

Et Sea King redningshelikopter ble sendt til Fuglevik utenfor Moss for å bistå i redningsarbeidet. Foto: Nyhetstips.no

Personen var livløs da vedkommende ble funnet i vannet. Ifølge politiet er det snakk om en voksen person.

Kort tid senere havnet en mann i midten av 80-årene under vann på Oven i Råde. Mannen var ute og badet da han forsvant under vann.

Ifølge vitner var mannen bevisstløs en stund, men han våknet etter hvert til liv og kunne puste selv.

– Mannen er oppegående og i godt humør. Transporteres til sykehuset på Kalnes for videre undersøkelser, opplyser Øst politidistrikt.

Reddet av to 17-åringer

Også mandag skjedde det en drukningsulykke i Moss. En mann i 30-årene og hans seks år gamle sønn havnet under vannet ved Nes Camping på Jeløy.

De to var ute og padlet da festet på padlebrettet som de sto på løsnet. To 17 år gamle gutter oppdaget hendelsen og fikk dratt de to på land.

– Begge er våkne og puster selv, og blir fraktet til legevakt for videre observasjon, opplyste politiet til NRK i 16-tiden mandag.