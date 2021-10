Drukningsulykke ved Drammensbadet

Det var et barn under 15 år som ble reddet opp av et av bassengene på Drammensbadet i søndag ettermiddag.

Det bekrefter politiet overfor NRK mandag morgen.

Barnet får behandling på Rikshospitalet og tilstanden var alvorlig, men stabil i går kveld, utdyper etterforskningsleder Tina Berg ved Drammen politistasjon.

– Vi vet også at det er videoovervåkning på stedet som vi vil se nærmere på. Da vil vi avgjøre om dette er en politisak eller en ren ulykke, sier Berg som legger til at politiet har snakket med folk som var til stede i svømmeanlegget da ulykken skjedde.

– De ansatte satte i gang med førstehjelp og kontaktet AMK-sentralen. I tillegg var det en lege til stede i badet da ulykken skjedde, sa daglig leder ved Drammensbadet, Kristina Vinda til NRK søndag kveld.

Daglig leder Kristina Vinda forteller at hun måtte ta seg av de ansatte etter ulykken. Foto: Rubina Butt / NRK

– Ambulanse og helikopter fra Hovedredningssentralen i Sør-Norge kom til stedet og bistod ambulansepersonellet, forteller hun.

Det var Drammens Tidende som først omtalte hendelsen.

Det var ukjent for politiet

Politiet visste ingen ting om ulykken da NRK ringte like etter klokka 17. Men senere på kvelden kunne operasjonsleder bekrefte at det hadde vært en hendelse på badet.

– Nå er saken overført til etterforskerne som skal finne ut hva som har skjedd. Det forteller operasjonsleder hos politiet i Sør-Øst, Merete Kvaal.

Pressevakt hos Vestre Viken helseforetak, Dag Strøm, forteller at tilstanden til personen var alvorlig, men stabil. Han kunne ikke kommentere det som hadde skjedd ytterligere av hensyn til personvernet.

Drammensbadet ble stengt etter ulykken.

– Vi valgte å stenge badet. En slik hendelse går sterkt inn på de som jobber der. Det var behov for å snakke sammen og debrife, sier Kristina Vinda.

Politiet ble ikke varslet om ulykken, kun ambulansesentralen. Det er rutine at også politiet varsles. Dette er noe politiet også skal undersøke.

Pressevakt hos Vestre Viken, Dag Strøm, melder følgende en e-post til NRK mandag:



«Dette ble vurdert som et helseoppdrag. AMK Vestre Viken varslet akutthjelper (brannvesenet) i tillegg til ambulanse, legevakt og akuttbil med anestesilege. Første ambulanse var på stedet etter 4 minutter».