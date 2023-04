– Det var oss to på jobb, vi tullet og lo. Hun var som en storesøster for meg, sier kvinnen i 20-årene til NRK.

Torsdag fant hun sin kollega og venninne (31) drept i en leilighet i Lørenskog utenfor Oslo.

Kvinnen, som vi lar være anonym, var den som varslet politiet.

– Det er vanskelig å beskrive henne. Hun var så god på alle måter. Hun var snill, søt og omtenksom. Hun var hjelpsom og forståelsesfull. Hun var alt som var godt, forteller kvinnen til NRK.

Hun klarer ikke glemme synet som møtte henne i venninnens leilighet.

– Jeg sliter med å sove, fordi jeg tenker på det jeg så. Jeg sitter og ser på TV og får plutselig «flashbacks» til det som skjedde, sier hun.

Døra til kvinnens leilighet var ulåst, og hun ble funnet av en privatperson. Foto: Tobias Prosch Simonsen / NRK

– Dårlig magefølelse

Kvinnen og en kollega stusset da 31-åringen ikke kom på jobb onsdag morgen.

Da venninnen ringte henne, var telefonen skrudd av. Meldingene hun sendte kom det ikke noe svar på.

– Jeg tenkte kanskje at hun hadde forsovet seg og ikke ladet telefonen, forklarer hun.

Men utover dagen ble hun urolig.

Hun forsøkte da å kontakte kvinnens kjæreste – mannen som nå er siktet for drap.

Heller ikke han svarte.

– Da vi var ferdige på jobb så hadde jeg en dårlig magefølelse, sier kollegaen.

Les også: Har identifisert drept kvinne i Lørenskog

Ulåst inngangsdør

Fordi hun ikke fikk tak i venninnen, bestemte kvinnen seg for å dra hjem til henne på onsdag.

Da kom hun seg ikke inn i oppgangen. Dagen etter prøvde hun på nytt, og kom seg inn i blokka. Der fant hun venninnens dør ulåst.

– Egentlig er jeg ganske redd som person, men det var på en måte noe i meg som sa at jeg måtte gå inn, forklarer kvinnen.

Hun snakket med en felles kollega på FaceTime idet hun gikk inn i leiligheten.

Der fant hun venninnen død.

– Etter det så skrek jeg til kollegaen min «hun er død, hun er død». Og så løp jeg ut, forteller kvinnen.

Ukjent dødstidspunkt

31-åringen kan ha ligget død i minst ett døgn før hun ble funnet.

Etter det NRK kjenner til, kom siste livstegn fra henne tirsdag denne uka.

Og hun møtte ikke på jobb onsdag.

Politiadvokat Marit Aurdal vil ikke si noe om når kvinnen ble drept:

– Det er noe den nærmere etterforskningen må avdekke, og det er også informasjon som jeg på nåværende tidspunkt ikke ønsker å gi ut, sier hun, og legger til:

– Men vi har en formening om når døden har inntrådt.

Politiadvokat Marit Aurdal vil ikke si noe om dødstidspunktet. Foto: Tobias Prosch Simonsen / NRK

NRK har vært i kontakt med Monica Melgård som er bistandsadvokat i saken. Hun har ingen kommentarer på nåværende tidspunkt.

Kjærester før drapet

En mann i 30-årene er siktet for drap, og blir varetektsfengslet i fire uker.

I avhør har mannen sagt at han og den døde kvinnen var kjærester.

– De hadde ifølge siktede vært det i omtrent 4–5 måneder før denne hendelsen, sier Aurdal.

Mannen nekter for å ha noe med drapet å gjøre. Og for å ha vært på åstedet.

Politiet mener likevel sporene peker mot ham. Og jobber med flere hypoteser for et mulig motiv.

– Sentralt for etterforskningen er relasjonen mellom avdøde og siktede, sier Aurdal.

Minnestund på jobb

Nå er kvinnen i 20-årene usikker på når hun orker å dra tilbake til kontoret hvor de to venninnene jobbet sammen.

– Den første tanken som slår meg når jeg våkner hver dag er at hun er borte. Jeg går fremdeles rundt og venter på at hun skal sende meg en SMS, sier hun.

Det er vanskelig å ta innover seg at venninnen gjennom to år er borte, forteller hun. På tirsdag holder arbeidsplassen stengt. Kollegene skal ha en minnestund for den døde kvinnen.

– Jeg føler at hun er her fremdeles, selv om hun ikke er det. Jeg går og venter på å se henne igjen på jobb, selv om jeg vet det ikke skjer.