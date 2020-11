Drapstiltalt: – Veldig tungt å vite at jeg er skyldig i denne saken

– Hva skal jeg si, og hvor skal jeg begynne? Det er veldig tungt og ufattelig trist å ha dette på mine skuldre, og vite samtidig at det er jeg som er skyldig i denne saken.

Slik startet 31-åringen sin forklaring i Moss tingrett onsdag morgen.

Han er tiltalt for å ha drept en kvinne i 50-årene for eksakt et år siden. Det innrømmet han i politiavhør kort tid etter at han ble pågrepet, og han gjentok det i Moss tingrett onsdag morgen.Der forklarte mannen at de to hadde blitt kjent gjennom felles bekjente, og at de ble kjærester halvannet år før drapet.

– Kranglet med naboene

I retten sitter mannen rolig i vitnestolen og snakker med rolig stemme. Han går kronologisk til verks når han beskriver sitt forhold til kvinnen.

Han beskriver et forhold som han lenge oppfattet som godt, til tross for en aldersforskjell på over 20 år. Men som etter hvert også ble turbulent, og også aldersforskjellen ble et tema.

Etter hvert oppsto det ifølge mannen også problemer mellom han og kvinnens naboer.

– Jeg hadde stelt i stand en scene og kranglet åpenlyst med en av naboene. Jeg ble sendt hjem, og etter det ønsket hun at jeg skulle være mer usynlig. Hun ville ikke at jeg skulle bli sett av naboene når jeg kom på besøk, forklarte han.

Etter hvert holdt de kontakten, men han måtte ofte skjule seg da han kom på besøk. I retten beskrev han hvordan han ofte ankom gjennom kjellerdøra eller veranda-inngangen når han skulle hjem til henne.

I ukene før drapet sonet mannen en tre ukers dom for promillekjøring med fotlenke. I denne perioden traff de to hverandre ikke. Samtidig oppfattet han at kvinnen var inne i en tøff periode.

Ble funnet drept

Kvinnen i 50-årene ble funnet drept utenfor leiligheten hennes på Jeløya i Moss 27. november i fjor. Da hadde kvinnens kolleger varslet politiet etter at hun ikke møtte opp på jobb to dager på rda.

Den tiltalte 31-åringen ble pågrepet på stedet. Samme kveld erkjente han i avhør å ha drept kvinnen.

Ifølge tiltalen døde hun av kvelning. Mannen er også tiltalt for likskjending. I retten onsdag innledet aktor med å si at spørsmålet om 31-åringen drepte kjæresten med forsett, om det kan bevises likskjending, samt spørsmålet om tilregnelighet, vil være det sentrale i retten.

Sakkyndige har i løpet av det siste året vurdert mannen, og de har konkludert med at han var strafferettslig tilregnelig.