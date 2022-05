Drapstiltalt vurderte å angripe skole



Drapstiltalte Espen Andersen Bråthen fortalte i retten i dag at han vurderte å gjennomføre et angrep på Universitetet i Sørøst- Norge i Kongsberg. Bråthen fortalte at han søkte på internett for å finne ut når skolen hadde høstferie, men at han aldri fant noe svar. Bråthen er tiltalt for fem drap, 11 drapsforsøk og 13 tilfeller av grove trusler i Kongsberg 13 oktober i fjor.