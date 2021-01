Drapstiltalt kampsportutøver brukte kvele-grep for å stoppe blodtilførselen til hjernen

– Hensikten med grepet er å stanse blodtilførselen i de store blodårene i halsen og dermed stoppe blodtilførselen til hjernen. Det påfører motparten bevisstløshet i løpet av noen sekunder, sier mannen i 40-årene.

Tirsdag startet rettssaken mot ham i Fredrikstad tingrett. Han er tiltalt for å ha drept mannen han slåss med, men han erkjenner ikke straffskyld.

For under slåsskampen brukte den drapstiltalte nemlig det han mener er et anerkjent grep fra flere kampsporter. Og selv om målet var å gjøre mannen han slåss mot bevisstløs, mener han grepet ikke skulle være nok til å ta livet av ham.

Derfor mener den drapstiltalte at det må ha vært andre helsemessige elementer som spilte inn da offeret døde.

– Som en amerikansk fribryter

Det var en mandag ettermiddag i mars i fjor at en mann i 40-årene døde på Lisleby i Fredrikstad. Da politiet kom til stedet, satt den drapstiltalte mannen delvis oppå offeret nederst i en trapp som førte ned til et inngangsparti.

Da politiet og ambulansefolk snudde mannen rundt, så de at han var blitt blå i ansiktet. De startet førstehjelp, men livet sto ikke til å redde.

I retten forklarte mannen som er tiltalt for drapet at planen den skjebnesvangre ettermiddagen var å hente en PC, et nettbrett og en elsparkesykkel i Fredrikstad. Da de kom frem, traff de blant annet på drapsofferet.

Den tiltalte mener det var offeret som gikk til angrep.

Offeret var en bekjent som var fysisk stor og sterk.

– Det første du legger merke til med ham, er hvor stor og kraftig han er. Han er bygget som en amerikansk fribryter, var tiltaltes beskrivelse av offeret.

Kvele-grep

I løpet av basketaket fikk tiltalte ifølge sin egen forklaring mye juling. Men så dukket muligheten opp til å sette inn det han beskriver som et velkjent kampsport-grep.

Det kalles «rear naked choke», og er kjent fra idretter som judo, jiu-jitsu og MMA. Det innebærer å angripe offeret bakfra ved å legge armen hardt rundt halsen, for deretter å låse grepet med den andre armen.

Blant dem som har blitt utsatt for et liknende grep under kamp, er MMA-stjernen Conor McGregor.

Conor McGregor (t.v.) har i mange år vært MMA-sportens største profil. Her er grepet som gjorde at han tapte en kamp mot Khabib Nurmagomedov i 2018. Foto: Stephen R. Sylvanie / Reuters

Tiltalte sier han har trent mye på grepet, og målet under slåsskampen var å få offeret til å miste bevisstheten, men uten å gi ham varige skader. Derfor talte han sekunder, og avsluttet ifølge seg selv før det hadde gått 20 sekunder.

Da hadde offeret gått fra knestående til å ligge på bakken.

– Jeg bruker grepet fordi jeg er helt hellig overbevist om at det er en sikker teknikk å bruke. Og da mener jeg sikker for den personen jeg setter grepet på.

– Hadde det vært så mye som en fraksjonsmulighet for å skade et annet menneske, så hadde det ikke vært lov å bruke i norsk sport eller noe annet sted, sier mannen.

Tiltalte forklarte at han hørte at offeret pustet etter at han hadde sluppet grepet, men at han var bekymret for at han skulle gå til nytt angrep dersom han igjen kom til bevissthet. Derfor ble han sittende delvis over offeret helt til politiet kom.

Mener offeret ble kvalt

Den tiltalte har drevet med kampsport store deler av livet. Han har gått kamper på relativt høyt nivå inntil for få år siden. Han har også vært kampsport-instruktør.

I tiden før drapet hadde han imidlertid en vanskelig periode, og i retten forklarte han at han blant annet brukte rusmidler.

Han er også tiltalt for besittelse av mindre mengder narkotika og ruskjøring. Det erkjente han straffskyld for.

De rettsoppnevnte sakkyndige mener offeret døde av kvelning eller begrenset lufttilførsel. Dette bestrider derimot tiltalte. Han og forsvarer Vigdis Brandstorp har derfor hentet inn svenske sakkyndige som mener dødsfallet skyldes noe annet.

– Jeg har hatt nok av tid til å grunne på hva han døde av. Jeg vet at det jeg gjorde ikke tok livet av ham. Det vil ikke være noe som tar livet av et vanlig, friskt menneske, sa han i retten.