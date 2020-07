Drapssiktet ble løslatt torsdag – pågrepet på nytt i natt

Mannen er siktet for drap eller medvirkning til drap på Christian Halvorsen i Askim. Han ble tirsdag varetektsfengslet i fire uker, men anket avgjørelsen til Borgarting lagmannsrett og fikk medhold.

Han ble derfor løslatt på torsdag. Men kun timer senere ble han pågrepet på nytt.

– Politiet har gjort etterforskningsskritt fortløpende mens han har sittet fengslet, og det er gjort funn i saken som styrker bevisgrunnlaget mot ham. Dette er funn som er gjort kort tid etter løslatelsen i går, sier politiadvokat Yvonne Schilling til NRK.

Det var Dagbladet som først meldte om pågripelsen.

Politiadvokat Yvonne Schilling sier at politiet har funnet nye beviser i drapssaken. Foto: Birger Kjølberg

Nye avhør

En 32 år gammel mann sitter fremdeles fengslet i saken. Han er også siktet for drap eller medvirkning til drap. Schilling ønsker ikke å kommentere om de nye bevisene styrker mistanken også mot denne mannen.

Den 49 år gamle mannen sitter nå i politiets arrest på Grålum i Sarpsborg. Der skal han gjennom avhør før politiet tar stilling til om de vil begjære ny varetektsfengsling av ham.

– Jeg har ikke noe særlig informasjon utover at politiet opplyser at de har foretatt ransaking og angivelig skal ha funnet noe bevismateriale. Men jeg vet ikke hva det er snakk om, sier hans forsvarer Tor Fagermo Sæter.

Sæter var på vei til Sarpsborg for å bistå 49-åringen i avhørene da NRK snakket med ham. Han hadde da bare hatt kort kontakt med sin klient på telefon.

– Jeg ønsker ikke å kommentere hva den samtalen gikk ut på. Men jeg vil tro at han blir konfrontert med disse nye bevisene i avhøret. Ikke minst med tanke på at politiet har gitt signaler om mulig videre fengsling av ham, sier han.

Skutt mens han laget mat

43 år gamle Christian Halvorsen ble funnet livløs i hagen utenfor boligen sin sent på kvelden søndag 12. juli. En drøy uke etter drapet ble de to siktede mennene pågrepet og siktet for drapet.

Ifølge politiet døde Halvorsen av skuddskader.

Christian Halvorsen (43) ble skutt og drept i Askim søndag 12. juli. Foto: Privat

John Christian Elden, som er bistandsadvokaten til 43-åringens familien, bekreftet mandag at Halvorsen ble drept mens han grillet mat til familien sin.

I avhør med politiet har den 49 år gamle mannen erkjent at han var i området rundt boligen hvor Halvorsen ble funnet, men han benekter at han har hatt noe med drapet å gjøre.

– Han har en god, plausibel og troverdig forklaring på hvorfor han var der, sier Sæter.