Det var Marianne Haugen som ble drept i knivstikkingen i Sarpsborg tirsdag kveld.

Ifølge politiet satt Haugen i bilen sin og ventet på en slektning da hun ble angrepet av den drapssiktede 31-åringen i 23.30-tiden tirsdag kveld. Hun døde av skadene hun ble påført.

I løpet av 10 minutter ble ytterligere to kvinner knivstukket av den samme mannen på to andre adresser i Sarpsborg sentrum. Den ene kvinnen ble kritisk skadet, mens den andre ble lettere skadet.

Torsdag valgte politiet å gå ut med navnet på kvinnen som ble drept etter ønske fra hennes egen datter. Advokat Elna Kristin Holbye er oppnevnt som bistandsadvokat for datteren og de to andre ofrene.

Her ble kvinnene knivstukket natt til onsdag. Foto: Torstein Bøe / NRK

– Ekstremt vanskelig avhør

31-åringen som er siktet for drapet, ble torsdag varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud.

«Retten finner at siktede med skjellig grunn kan mistenkes for en straffbar handling som kan medføre høyere straff enn fengsel i seks måneder», står det i kjennelsen.

Advokatfullmektig Marius Otterstad bisto 31-åringen under avhørene med politiet i går og forteller at mannen var svært trøtt.

Advokatfullmektig Marius Otterstad sier at mannen ønsket å bli varetektsfengslet. Foto: Rahand Bazaz / NRK

Otterstad sier at den siktede ikke klarte å forklare seg i detalj om hendelsene tirsdag kveld.

Til Dagbladet sier han at mannen var mer opptatt av å forklare seg om følelsene sine enn om handlingene.

– Dette ble like mye en historie om hvordan han har det i kroppen sin. Han snakket nok mer om hva han har inni seg, enn hva han opplevde at skjedde utenfor. Dette ble et ekstremt vanskelig avhør å ha, sier Otterstad.

To sakkyndige har blitt oppnevnt av påtalemyndigheten for å gjennomføre en foreløpig rettspsykiatrisk vurdering grunnet siktedes tilstand.

Uforholdsmessig å flytte han

Den 31-år gamle mannen var i 2014 og 2015 innlagt på psykiatrisk sykehusavdeling.

Otterstad bekrefter at den siktede er preget av de psykiske problemene.

– Det virker til å ha forverret seg, og blitt tatt til nye dimensjoner.

Den advokatfullmektige ønsker nå at den siktede skal bli værende Kalnes sykehus under varetektsperioden for å ivareta helsen til 31-åringen.

– Det vil være uforholdsmessig å flytte han til et annet sted, sier Otterstad.

Her skjedde knivstikkingene

En kvinne i 50-årene omkom og to kvinner ble skadd etter å ha blitt knivstukket i Sarpsborg sent tirsdag kveld.

Kvinnen som omkom ble knivstukket ved bussholdeplassen i Sarpsborg klokken 23.30. Hun satt da i en bil og ventet på en slektning, ifølge politiet.

Få minutter senere fikk politiet en ny melding om nok en knivstukket kvinne, denne gangen i St. Nikolas gate.

Den siste skadde var funnet på en adresse i Oskars gate. Politiet fikk melding om dette cirka ti minutter etter første melding.