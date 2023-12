– Farid var en populær, blid og jordnær ung mann som alltid hadde et smil om munnen. Han var godt likt og hadde svært mange venner.

Det formidler familien via bistandsadvokat Maral Houshmand til NRK.

Fredag kveld ble han knivstukket på en rutebuss i Bærum. En 14-åring er siktet etter knivstikkingen. Siden han er under kriminell lavalder ble han tatt hånd om av barnevern og ikke formelt pågrepet.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 21.36 på fredag.

Den unge mannen fikk livreddende førstehjelp før han ble fraktet fra Bærum sykehus til Ullevål sykehus, der han altså døde av skadene i løpet av natten.

Sammensveiset familie

Bistandsadvokaten sier drepte kommer fra en stor sammensveiset familie, og var svært familiekjær. Han bodde med, og tok vare på sin mor som er enke. Hun sier Farid var krigsflyktning, og hadde et håp om et trygt liv i Norge.

HÅP: – Han var et eksempel på motstandsdyktighet og håp, formidler bistandsadvokaten til avdødes familie, Maral Houshmand. Foto: Eirik Hind Sveen

– Han var en stille eksistens, som bar smerten fra fortiden, men som alltid hadde blikket vendt mot en lysere fremtid, sier hun og legger til:

– Hans drømmer om å gjenforenes med sin forlovede, om å stifte familie, og bygge en verden fylt av kjærlighet og forståelse, ble brutalt kuttet kort.

Erkjent knivstikkingen

Forsvareren til 14-åringen sier at gutten ønsker å samarbeide med politiet, og at han er preget av det han har gjort.

– Han har erkjent at det var han som stakk avdøde, sier forsvarer Thor Bache-Wiig.

Han har pratet med den siktede i over fem timer på tirsdag.

FORSVARER: Den drapssiktede erkjenner at han stakk mannen på bussen, ifølge forsvareren, Thor Bache-Wiig. Foto: Jon Petrusson / NRK

– Han er veldig, veldig lei seg, og har stor anger.

Ifølge gutten oppsto det en situasjon som han opplevde som truende på bussen, som førte til knivstikkingen.

Bache-Wiig forteller at møtet mellom de to var mer eller mindre en tilfeldighet, og at de ikke kjente hverandre.

– Det var en episode hvor de møttes i sommer, og det var en slags slåsskamp, sier han.

Bistandsadvokaten sier følgende til forsvarerens kommentar:

– Familien har en annen oppfatning. Utover det kan jeg ikke kommentere det, sier bistandsadvokaten.