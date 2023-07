Mannen i 50-årene fra Buskerud ble pågrepet av politiet i forbindelse med et mistenkelig dødsfall i Lier. Den avdøde er en mann, bekrefter politiet.

Han hadde kontaktet politiet selv.

Funn politiet gjorde på åstedet tilsier at det har skjedd en straffbar handling, ifølge politiet.

Mannens forsvarer vil ikke kommentere saken enda.

Den siktede er straffedømt en rekke ganger tidligere, blant annet for trusler, innføring av narkotika, å ha ulovlige våpen og for å ha kjørt bil i ruspåvirket tilstand.

Kriminalteknikere fra Sør-Øst politidistrikt og Kripos har gjort undersøkelser på stedet. Foto: Maria Kommandantvold / NRK

Truet fastlegen sin

Han ble dømt i juni i år for å ha truet med å skyte fastlegen sin fordi han var misfornøyd med medisineringen sin.

Det ble funnet våpen i bilen hans, og han hadde fjernet bilens kjennetegn for å ikke bli knyttet til handlingen, ifølge dommen.

Mannen ble pågrepet av politiet utenfor legesenteret hvor fastlegen jobbet.

Han erkjente seg ikke skyldig for truslene.

Han var siktet for en rekke forhold i forbindelse med denne dommen, blant annet for å ha skytevåpen uten tillatelse fra politiet og for å ha kjørt bil i ruspåvirket tilstand. Dette ble mannen dømt til 50 dager fengsel for.

Før rettssaken ble det foretatt en rettspsykiatrisk undersøkelse av den siktede. Undersøkelsen konkluderte med at mannen ikke var psykotisk da han begikk handlingene.

Oppfattet ham som en hyggelig nabo

En nabo sier at den avdøde stadig var på besøk hos den siktede.

En annen nabo forteller at han så politiet sette opp sperringer rundt mannens hus da han kom hjem fra jobb.

Naboen forteller at han trodde det enten var en brann, eller at det var «noe» med den siktede.

Politiet skal ha vært innom den siktedes bolig flere ganger tidligere, ifølge naboen.

Naboen sier at han aldri har hatt problemer med den siktede selv, og at han oppfattet ham som hyggelig.

Innførte narkotika

I 2012 solgte den siktede morfin og Rivotriltabletter på gata i Oslo. Rivotril inneholder det beroligende narkotiske stoffet klonazepam.

I tillegg hadde han en bærepose med 34 flasker Testoviron, som er et anabolt steroid.

Senere samme år innførte den siktede 1402 tabletter og kapsler med narkotiske stoffer ulovlig inn i landet.

Mannen sa i retten at han hadde mistet sekken sin med medisiner på reise, og at han derfor ble nødt til å oppsøke en lege i landet han var i.

Ifølge mannen skulle medisinene han fikk av legen i utlandet holde i en måned. En tollinspektør som stoppet den siktede mente det var langt mer medisiner enn forbruket for en måned.

Tablettene ble funnet i fire plastposer med glidelås og uten stempling i bagasjen til mannen.

Følte seg truet

Mannen er dømt for ulovlig våpenhold flere ganger.

I forbindelse med salget av narkotika i Oslo ble det funnet både en kniv og en gasspistol på mannen.

I rettssaken forklarte mannen at han anskaffet seg kniv, gasspistol samt en skuddsikker vest fordi han følte seg truet.

Året etter møtte han opp på et legesenter med to gassdrevne pistoler i et belte. I tillegg bar han to kniver og to bokser med pepperspray.

Da mannen ble pågrepet utenfor legesenteret hvor legen han truet med å skyte jobbet, ble det også funnet flere foldekniver og tapetkniver.

I juni i år ble den siktede dømt til å tåle en inndragning av en avsagd hagle og to foldekniver.

I tillegg hadde han en 22 kaliber rifle i hjemmet sitt. Riflen var ikke hans, og han skulle pusse og sette i stand for en bekjent, ifølge dommen.