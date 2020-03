Drapsoffer i Fredrikstad ble trolig kvalt

Det var i midten av mars at politiet rykket ut til en enebolig i Fredrikstad etter å ha fått melding om en pågående slåsskamp. Da nødetatene kom til stedet, fant de en mann i 40-årene livløs på bakken.

Mannen ble senere erklært død av helsepersonell.

Politiet mottok tidlig en foreløpig obduksjonsrapport, men har frem til nå valgt å holde detaljene skjult av hensyn til etterforskningen.

Først to uker etter hendelsen går de ut med deler av innholdet offentlig. Rapporten påviser ikke en helt entydig dødsårsak.

– Men omstendighetene tyder på at dødsfallet skyldes kvelning ved halsgrep, eventuelt i kombinasjon med at avdøde ble holdt liggende på magen, sier politiadvokat Ole Friestad i Øst politidistrikt til NRK.

Erfaring fra kampsport

En annen mann i 40-årene ble pågrepet på stedet og er nå siktet for drap. Mannen ble kort tid senere varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud.

NRK vet at den siktede mannen har drevet med kampsport i en rekke år, også profesjonelt.

Det ble startet hjerte-lunge-redning på stedet, men livet til mannen i 40-årene var ikke til å redde. Foto: Sebastian Nordli/NRK

Politiet har gitt svært lite informasjon om saken. I tillegg har Fredrikstad tingrett frem til nå forbudt offentlig gjengivelse av hele fengslingskjennelsen.

– Denne er nå frigitt, sier politiadvokat Friestad.

Mannens forsvarer, Vigdis Brandstorp, har tidligere sagt til NRK at den drapssiktede mannen ikke erkjenner straffskyld.

– Han er svært preget av det som har skjedd, sa hun.

Det har ikke lyktes NRK å komme i kontakt med forsvareren mandag.

Mente halsgrep var harmløst

Ifølge kjennelsen har mannen forklart til politiet at han ble angrepet av fornærmede, og at det var nødvendig for ham å ta kvelertak for å sette den nå avdøde mannen ut av spill.

«Siktede har forklart at han kun holdt rundt halsen til fornærmede til han mistet bevisstheten. Siktede har i mange år drevet med kampsport og han forklarte at denne form for halsgrep er harmløst så lenge man slipper tak etter den andre personen har mistet bevisstheten», står det i kjennelsen.

Flere personer som ble vitne til slåsskampen mellom de to mennene har imidlertid gitt en annen beskrivelse av hendelsesforløpet og siktedes voldsutøvelse.

– Fremdeles tidlig i etterforskningen

Ifølge Fredriksstad Blad er mannen straffedømt to ganger tidligere. Først i forbindelse med en voldssak i 2009, og deretter for blant annet to tilfeller av ruspåvirket kjøring og for å ha forsøkt å kjøre fra politiet i forbindelse med en kontroll i fjor.

Politiadvokat Friestad sier til NRK at det fremdeles gjenstår en del undersøkelser i saken. Politiet venter blant annet på den endelige obduksjonsrapporten.

– Etterforskningen pågår fortsatt og det er gjennomført en rekke vitneavhør og en rekke andre undersøkelser. Men vi er fremdeles tidlig i etterforskningen, sier han.