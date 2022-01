Drapsmann begjært utlevert til Belgia

Makaveli Lindén som er dømt for drapet på Heikki Bjørklund Paltto (24) på Majorstua i oktober 2018, er begjært utlevert til Belgia.

Belgisk påtalemyndighet har bedt om utlevering fordi de mener Lindén har begått et drap og et ran som de ønsker å føre frem for retten. Dette skal ha skjedd kort tid etter drapet i Oslo.

– Det er en litt komplisert prosess. Vi fikk ham utlevert fra Frankrike i sin tid. Da ble han utlevert på bakgrunn av den norske saken. Så den prosessen som pågår nå, er at vi må be franske myndigheter om tillatelse til at han sendes videre til Belgia for iretteføring av de to sakene der, sier politiadvokat Christian Hatlo i Oslo politidistrikt.

– I dag har det vært et rettsmøte i Oslo tingrett hvor Linden møtte sammen med forsvarer og svarte på nettopp disse spørsmålene og han samtykker til utlevering, sier Hatlo.

En utlevering kan ta litt tid.

– Først må vi spørre Frankrike, så må vi ta en ny rettsrunde i Norge før han eventuelt blir sendt til Belgia.

I november 2020 ble Makaveli Lindén dømt til tvungent psykisk helsevern for drapet på Majorstua.