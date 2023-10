Drapet på Jonas: Politiet etterforsker sjalusi-motiv

Jonas Aarseth Henriksen ble funnet drept ved ei hytte i Nes i Ådal 17. august. Disse fire personene er pågrepet i saken.

MANN (28)

14. september foretok politiet den første pågripelsen i saken, på Rena i Innlandet. Mannen (28) erkjenner ikke straffskyld, men ble varetektsfengslet i fire uker.

Han er straffedømt flere ganger tidligere, blant annet for vold mot politiet. Han har ikke ønsket å la seg avhøre i saken.

– På bakgrunn av vår klients tidligere erfaring med politiet, og pågripelsen i denne saken, har han gitt uttrykk for at han ikke har tillit til politiet. Han har derfor valgt å benytte seg av sin rett til ikke å forklare seg for politiet på nåværende tidspunkt, sa advokat Ellen Tvedt Jorem.

MANN (30)

Uka etter, 20. september, pågrep politiet en annen mann i saken. 30-åringen ble pågrepet i Elverum. De to personene har en tilknytning til hverandre, etter NRKs opplysninger.

Mannen var innstilt på å svare på spørsmål fra politiet.

– Han samtykker til varetektsfengsling. Ikke fordi han er skyldig, men for at politiet skal få gjøre sin jobb uten at han kan påvirke noen, sa forsvarer Geir Jesinsky.

MANN (32)

En tredje person ble pågrepet tirsdag 26. september. Hønefoss-mannen på 32 år var innkalt til avhør og ble pågrepet under avhøret.

32-åringen er en bekjent av drapsofferet.

– Han erkjenner ikke straffskyld for drap eller medvirkning til drap. Utover dette ønsker jeg ikke å kommentere saken, sa forsvarer Andrea Wisløff.

MANN (32)

Politiet har i en viss tid spanet på 32-åringen som ble pågrepet på kveldstid lørdag 30. september. Dette skjedde ved en bensinstasjon i Noresund, litt vest for Hønefoss.

Mannen skal ikke ha vært en nær venn av Jonas. De var jevnaldrende, bodde i samme område og hadde flere felles bekjente, får NRK opplyst.

Hovedteorien til politiet er at mannen har stått for planleggingen av angrepet på Henriksen, ifølge NRKs kilder.

– Vi er på vei til politiet nå. Før vi har snakket sammen, kan jeg ikke si noe om hvordan han stiller seg til siktelsen eller pågripelsen, sier advokat Jon Anders Hasle.