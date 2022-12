– Det er ikke ekte, det er noe syntetisk blod, sier økonomiansvarlig ved Drammensbadet, Jon Tollefsen.

Han viser oss det store, lyse tregulvet som nå er rødspettet i nesten alle fugene.

Tollefsen forteller at de har forsøkt med mange ulike kjemikalier for å fjerne blodmerkene, men at ingenting hjelper.

Beredskapsøvelsen fikk en bismak, forteller Jon Tollefsen ved Drammensbadet. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

– Det eneste som skjedde var at gulvet ble enda mer skadet av kjemikaliene, sukker han.

Det falske blodet har rent ned i skjøtene i parketten, og satt spor som ikke lar seg fjerne.

Det var Drammens Tidende som omtalte saken først.

Blod i parketten under PLIVO-øvelse

Det var 24. november i år store styrker rykket ut til Drammensbadet under en øvelse der temaet var pågående livstruende vold og masseskader, en såkalt PLIVO-øvelse.

Det lå tilsynelatende skadde og døde mennesker strødd utover gulvet på Drammensbadet, og det som skulle illudere blod fløt.

Riktignok var ikke blodet ekte, men det skulle se ekte ut. Det var viktig for at øvelsen skulle være mest mulig realistisk.

På denne måten får nødetatene øvd på samarbeid og kommunikasjon, slik at de er forberedt dersom en liknende situasjon skulle oppstå i virkeligheten.

Hele Drammensbadet var fullt av det som skulle illudere skadde mennesker under øvelsen 24. november 2022. Foto: Christine Breivik Øen / NRK

Dyr øvelse

Etter øvelsen var Drammensbadet tilsølt av kunstig blod, og vaskejobben var stor. Mesteparten av anlegget har steinfliser, og der gikk det greit å fjerne det falske blodet.

Men der hvor det var lagt vanlig parkett viste det seg å være umulig.

De blodige ofrene ble nemlig fraktet til det som til vanlig er et treningsrom, og det var her skaden skjedde.

Til vanlig er det gruppetreningen i det 200 kvadratmeter store rommet. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Prisen for ny parkett ligger mellom 1500 og 2000 kroner per kvadratmeter, opplyser Sten Petter Aamodt. Han er beredskapssjef i Drammen kommune.

Dermed kan ekstraregningen etter øvelsen komme opp mot 500.000 kroner. Hvem som må betale er enda ikke klart.

Beredskapssjef i Drammen kommune, Sten Petter Aamodt beklager at gulvet på Drammensbadet fikk store skader. Foto: Drammen kommune

Kommunen er i dialog med forsikringsselskapet for å se om de vil dekke det. Det billigste utfallet er at kommunen slipper unna med kun egenandelen på forsikringen. Men selv den er på 100.000 kroner.

Varsler full gjennomgang

I verste fall vil ikke forsikringsselskapet dekke skadene, eller at de kan få en avkorting, forteller beredskapssjefen.

Det er heller ikke avklart hvem som til syvende og sist ender opp med regningen, eller om den deles mellom nødetatene og kommunen.

– Det er sånt som kan skje ved store øvelser, men det er uheldig, sier Tollefsen ved Drammensbadet.

Han forteller at de kommer til å ta en full gjennomgang med alle som var med på øvelsen, for å sikre at slikt ikke skjer igjen.

– Var det ingen som tenkte på at dette kunne skje?

– Nei, det var det ingen som gjorde, sier han.