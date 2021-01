Drammen sykehus i forhøyet beredskap etter smitteutbrudd – skal masseteste ansatte

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Status er at 12 pasienter er smittet. Én mer enn i går. Og så er det 22 ansatte, som er seks flere enn i går.

Det sier medisinsk direktør ved Drammen sykehus, Halfdan Aass, til NRK.

Han bekrefter at ca. 85 ansatte ved sykehuset sitter i karantene som følge av utbruddet. I tillegg er ni ansatte ved ortopedisk sengepost på Bærum sykehus satt i karantene. Årsaken er at en pasient fra Drammen ble sendt til Bærum sykehus før smitten var kjent.

Halfdan Aass er medisinsk direktør ved Drammen sykehus. Foto: Per Håkon Solberg / NRK

– Vi har definert at utbruddet startet 2. januar, og det er ca. 60 pasienter som har vært innom ortopedisk sengepost som er skrevet ut etter dette. Alle de er kontaktet, og vi har hatt dialog med kommunen, forklarer Aass.

Følger nøye med

– Smitteutbruddet ved Drammen sykehus er stort, og vi følger det nøye.

Det sier kommuneoverlege i Drammen, John David Johannessen.

– Til sammen 28 av tilfellene Drammen kommune har rapportert de siste dagene, knyttes til utbruddet ved sykehuset, legger han til.

Senest mandag meldte kommunen om 21 nye smittetilfeller. Tolv av disse kunne relateres til ortopedisk avdeling ved Drammen sykehus.

Kommuneoverlege i Drammen, John David Johannessen. Foto: Azad Razaei / NRK

«En del av disse smittetilfellene påvirker Drammen kommunes tjenester. Ved hjemmetjenestene på både Losjeplassen, Tangen og Fjell har brukere fått påvist koronasmitte. Totalt er det fire brukere som er blitt smittet, og til sammen 11 ansatte settes i karantene», skriver Drammen kommune i en pressemelding.

– Det er selvfølgelig beklagelig ved et slikt utbrudd. Men vi vet at sånn vil det være fordi det tar noe tid å oppdage utbruddet. Og det som er spesielt her er at de ansatte har veldig lite symptomer, slik at det tok litt tid før vi oppdaget at det var et utbrudd, sier Aass før han legger til:

– Men vi har et godt samarbeid med kommunene og arbeider med dem for å begrense dette.

Ortopedisk avdeling ved Drammen sykehus er nå helt stengt. Foto: Vestre Viken HF

Sjekker om andre sykehus kan avlaste

Ved ortopedisk avdeling er all planlagt virksomhet stanset. Andre avdelinger ved Drammen sykehus har normal drift.

– Vi har kontakt med de andre sykehusene for å sjekke om de kan avlaste hvis det skulle bli nødvendig. For dette er jo en situasjon som er dynamisk.

– Øker dere beredskapen?

– Ja, dette er såpass omfattende at vi i formiddag har økt til gul beredskap i Drammen. Det betyr at vi følger situasjonen veldig tett og at vi etablerer en beredskapsorganisasjon som møtes jevnlig for å følge situasjonen.

Vestre Viken skriver på sine egne sider at gul beredskap blant annet betyr «sykehuset mobiliserer flere ressurser og aktiverer gule beredskapsprosedyrer der det er nødvendig for å håndtere situasjonen.»

Alle pasienter som legges inn som øyeblikkelig hjelp blir nå testet og sykehuset vil også gjøre ekstra smitteverntiltak med hva slags utstyr de ansatte bruker.

Vestre Viken sier de allerede har gjort en betydelig smittesporing av dem som er direkte berørt.

– Og så kommer vi til å gjøre en utbredt testing av ansatte ved sykehuset, slik at vi får en best mulig oversikt over situasjonen. Det betyr massetesting blant de ansatte, sier Aass.