Drammen innfører smittevernpåbud

Fredag sa kommuneoverlegen i Drammen John David Johannessen at det ikke var behov for påbud i Drammen. Siden da har smittetallene økt ytterligere. Bare det siste døgnet har 35 nye blitt smittet. I dag kalte formannskapet i kommunen inn til ekstraordinært møte og bestemte seg for å innføre flere smittevernpåbud også i Drammen.

Formannskapet i Drammen hadde ekstraordinært møte i dag for å innføre smittevernpåbud. Foto: Azad Razaei / NRK

Nye smittevernspåbud i Drammen Ekspandér faktaboks Det oppfordres til å unngå bruk av kollektivtransport. Dersom kollektivtransport likevel benyttes, skal reisende bruke munnbind når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand. Påbudet gjelder også på innendørs stasjonsområder. Unntatt fra påbudet er barn under 12 år og personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Serverings- og skjenkesteder kan holde åpent dersom de oppfyller kravene til smittevernmessig forsvarlig drift. Skjenkingen må avsluttes klokken 2400. For serveringssteder med skjenkebevilling er det ikke tillatt å slippe inn gjester etter klokken 22.00. Ansatte har plikt til å bruke munnbind når de oppholder seg i områder hvor gjestene har tilgang, og besøkende skal benytte munnbind når de ikke kan opprettholde en meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer, med unntak av kortvarige passeringer av andre. Dersom serverings- og skjenkestedene ikke overholder kravene til smittevernmessig forsvarlig drift, kan kommune stenge stedet.

Munnbind skal brukes i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter når det ikke er mulig å holde en meters avstand. Plikten til bruk av munnbind gjelder ikke dem som utøver fysisk aktivitet.

Innbyggere og besøkende i Drammen kommune skal etterleve de til enhver tid gjeldende reglene for karantene. Kommunens innbyggere skal tilrettelegge for at de kan gjennomføre en karantene i egen bolig.

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Denne beskjeden skal formidles til de ansatte, og arbeidsgiver skal kunne dokumentere at denne beskjeden er gitt.

Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster med flere enn 10 personer til stede. Selv om antallet deltakere er ti eller færre, er det kun tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster i lokaler som er store nok til at deltakerne kan holde minst én meters avstand. Forbudet gjelder ikke private sammenkomster der alle som er til stede, hører til samme husstand.

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer med flere enn … … 20 personer til stede når arrangementet er innendørs og det ikke er fast seteplassering.

… 200 personer til stede samtidig når arrangementet er innendørs og det er fast seteplassering.

… 200 personer til stede samtidig når arrangementet er utendørs.

Eksplosiv vekst

Kommuneoverlege John David Johannessen mener nå at påbud er eneste løsning for å slå ned smitten. Foto: Azad Razaei / NRK

Siden torsdag har Drammen fått 178 nye smittetilfeller, og har nå 70 smitteklynger. Det fortalte kommuneoverlege John David Johannessen til formannskapet.

– Det er nå behov for brede tiltak, sa han.

Han fortalte videre at smitten har hatt en eksplosiv vekst den siste tiden, og at det nå er viktig å stoppe smitten raskt.

Politikerne hadde likevel mange spørsmål til smittevernledelsen i kommunen. Etter en lang diskusjonsrunde rundt detaljer i forskriften ble formannskapet til slutt enig om å stramme inn og innføre en rekke smittevernpåbud.

Burde dele ut gratis munnbind

Marius Simonsen bruker munnbind på bussen når det er mange mennesker. Foto: Azad Razaei / NRK

På gata i Drammen i dag er mange av dem vi møter glade for at det innføres strengere restriksjoner i Drammen.

– Bussene er jo stapp fulle. Det burde vært påbud om munnbind for lenge siden. Det mener Marius Simonsen. Han har ikke på seg munnbind på gata, men sier han bruker det på bussen dersom det er mange mennesker.

Han mener prisen på munnbind er altfor høy.

– Det burde vært gratis. Kommunen burde jo ha sendt det hjem i posten til alle, sier Simonsen.

Litt lenger nedi gata møter vi Anders Holther. Han sier han alltid har munnbind på seg når han er ute.

– Jeg har brukt munnbind helt siden i våres, men ser jo at det er få som bruker det her i Drammen, sier Holther. At Drammen og andre kommuner nå innfører en rekke påbud og ikke bare anbefalinger synes han er på tide.

– Det kunne vært strengere mye før, sier han.

Nye tiltak i flere kommuner

Morten Wolden er kommunedirektør i Trondheim. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Også i Trondheim har det i dag vært møte med kriseledelsen i kommunen. Der er det varslet at det vil holdes en pressekonferanse onsdag morgen.

Etter møtet sa kommunedirektør Morten Wolden at de først og fremst vil skjerpe interne rutiner, blant annet på institusjoner og på møte- og reisevirksomhet.

Kommuneledelsen er også bekymret for smitten fra utenlandske arbeidere, til tross for at hele 80 prosent fra utenlandsfly tester seg på Værnes.

Politikerne diskuterer også hva de skal gjøre med kollektivtrafikken og et eventuelt munnbindpålegg.

I Tromsø hadde kommunen pressekonferanse tidligere i dag. Der kom de med mer informasjon om smittesituasjonen, etter flere nye smittetilfeller på blant annet skoler.

– Nå har vi kommet dit at vi må skjerpe oss, alle som bor i Tromsø. Smitten kan være hvor som helst, sa ordfører i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen.

– Det vi gjør de neste ukene vil trolig få avgjørende betydning for hvordan adventstiden og jula blir for oss alle. Vask hendene og hold avstand, la han til.

Kommunen anbefaler nå økt bruk av hjemmekontor og hjemmeskole. Videre anbefales bruk av munnbind på offentlig transport dersom én meters avstand ikke er mulig. Det blir også påbud om system for registrering av alle gjester på serveringssteder, også de uten alkoholservering. Når det gjelder besøk i eget hjem blir det krav om maks ti personer på besøk.