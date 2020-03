Dømte to verktøybander – så kom nytt innbruddsraid

– Vi har fått meldinger om at det har vært flere tyverier av GPS-utstyr fra gravemaskiner. Vi har også fått melding om innbrudd i verktøycontainere, sa operasjonsleder Gisle Sveen i Øst politidistrikt til NRK mandag.

GPS-utstyr med en anslått verdi på 300.000-400.000 kroner var borte både i Ski og i Fredrikstad. I Vestby var omkring 10 containere brutt opp. Politiet tror et eller flere organiserte nettverk kan stå bak.

Tirsdag kom meldinger om nye verktøyinnbrudd i Askim og på Jessheim.

Gjemte tyvgods i skogen

På to måneder er det registrert 40 grove tyverier fra anleggsplasser i Øst politidistrikt. Det skjer selv om to av bandene som tidligere har herjet i området nå sitter fengslet.

Forrige uke ble nemlig fire rumenere dømt for å ha stjålet verktøy for mellom 7,5 og 10 millioner kroner under flere tyveriraid i fjor. Politiet fant store mengder verktøy i en lastebil, mens andre deler av tyvgodset var gjemt i skogen.

Forrige uke ble fire rumenere dømt for å ha stjålet dette og mye annet verktøy på Østlandet under flere innbruddsraid i fjor. Foto: Politiet

To uker tidligere ble fire litauere dømt i Follo tingrett for å ha stjålet blant annet verktøy i en serie innbrudd på Østlandet.

Trond Vennatrø, som leder felles straffesaksinntak i Øst politidistrikt, forteller at slike innbrudd ofte kommer i bølger.

– Ser vi på modusen, er det mange straffesaker vi kan knytte opp mot mobile vinningskriminelle. De går på anleggsplasser, maskiner og lagringsplasser. Det er en form for kriminalitet som utfordrer oss i politiet, sier Vennatrø.

Selv om det har vært mange verktøyinnbrudd i Øst politidistrikt den siste tiden, viser politidirektoratets tall at det har vært en svak nedgang i denne typen saker de siste årene. Politiet har ikke samlet tallene for fjoråret.

Det har derimot forsikringsselskapet Fremtind gjort. I 2019 så de en kraftig økning på 59 prosent mot de foregående årene i innbrudd hos næringsdrivende og bedrifter.

Dropper å anmelde

Da Byggenæringens Landsforening (BNF) nylig kartla tyverier i en spørreundersøkelse blant sine medlemmer, svarte hver femte bedrift at de var utsatt for tyveri i fjor.

Mindre enn halvparten av dem tok seg bryet med å anmelde til politiet. Fagsjef for næringspolitikk i BNF, Jomar Talsnes Heggdal, synes flere bør anmelde. Samtidig forstår han at mange ikke gjør det.

– Folk er ikke alltid så imponert over det politiet gjør, og vi har inntrykk av at tyverier uten personskade gjerne ikke blir høyt prioritet, sier Heggdal.

Han tror mange små bedrifter heller bruker tid på å komme raskt i gang med arbeidet enn å bruke tid på en politianmeldelse.

– På hæla

Vennatrø i politiet legger ikke skjul på at slike saker er vanskelige.

– Det er ofte lite observasjoner av det straffbare forholdet. Eierne kommer gjerne over innbruddet i ettertid. Da er vi allerede ganske bra på hæla, sier Vennatrø.

Han forstår frustrasjonen hos ofrene for innbrudd godt, men har samtidig en klar oppfordring.

– Folk må ringe politiet om de ser mistenkelige observasjoner i nærområdet, og de må kontakte politiet når de har blitt frastjålet noe.