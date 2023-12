Begikk nettovergrep mens han sonet voldtektsdom

Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks En mann i 40-årene fra Østfold er dømt til seks års forvaring med en minstetid på fire år etter nettovergrep mot unge jenter mens han sonet en voldtektsdom.

Mannen manipulerte en 13 år gammel jente til å sende seksualiserte bilder og videoer av seg selv, og voldtok henne kort tid etter han ble prøveløslatt.

Han er også dømt for å ha fått to andre unge jenter til å sende ham seksualiserte bilder av seg selv mot betaling, og for flere forsøk på det samme.

Mannen erkjente straffskyld for store deler av tiltalen da han møtte i retten i november.

I 2019 ble en mann i 40-årene fra Østfold dømt til to års fengsel for voldtekt av barn under 14 år.

Mot slutten av soningen av dommen ble han overført til en overgangsbolig. Det er en bolig som skal gjøre overgangen tilbake til samfunnet mykere.

Samtidig som han forberedte seg på et liv i frihet, logget han seg inn på en chattetjeneste på internett.

Der kom han i kontakt med unge jenter.

Fra overgangsboligen fikk han jentene til å sende ham seksualiserte bilder og videoer av seg selv, til tross for at han visste at kriminalomsorgen kunne overvåke både telefonen og PC-en hans.

Mannen i 40-årene sonet en voldtektsdom i Halden fengsel da han på nytt begikk nye overgrep over internett. Foto: Amalie Fagerhaug Evjen / NRK

Mannen sonet straffen etter dommen i 2019 i Halden fengsel.

De har foreløpig ikke besvart NRKs henvendelse om saken.

Manipulerte og voldtok 13-åring

Et av barna mannen kom i kontakt med var en 13 år gammel jente fra Sørlandet.

I flere måneder manipulerte han jenta til å sende bilder og videoer av at hun hadde seksuell omgang med seg selv, ifølge dommen.

– Hun har beskrevet at intensiteten tiltok de siste månedene og at det kunne være flere ganger om dagen tiltalte etterspurte bilder uavhengig av om hun var på vei til eller fra skolen, på skolen, hos venner eller hjemme.

80 dager etter at tiltalte ble prøveløslatt fra overgangsboligen møtte han den unge jenta fysisk for første gang.

Til sammen skal de ha møttes fire ganger ulike steder på Sørlandet. To av gangene leide mannen leiligheter der han kunne voldta jenta.

– Fornærmede forstod at det var planlagt at de skulle ha sex fordi tiltalte tok dette opp da hun kom, står det i dommen.

Han har erkjent å ha hatt samleie med henne ved tre anledninger. Han har også erkjent at det ble sendt seksualiserte bilder og videoer mellom dem.

Det finnes hjelp Ekspander/minimer faktaboks Er du over 18 år, og har seksuelle tanker om barn? Hos Detfinneshjelp.no kan du chatte anonymt med psykiatere og psykologer. Tjenesten er åpen fra 12.00–14.00 på hverdager. Du kan også bestille time til behandling uten å gå gjennom din fastlege.

Nett-tjeneste lagt ned

Mannen benyttet seg blant annet av chattetjenesten Omegle for å komme i kontakt med de fornærmede.

I november ble det kjent at tjenesten ble lagt ned, etter mer enn 14 år i drift.

Ifølge BBC har Omegle blir nevnt i minst 50 rettssaker mot pedofile i Storbritannia, USA og Australia.

En rekke overgrepssaker i Norge har også hatt sitt utspring fra plattformen.

Dømt til forvaring

Nå er mannen i 40-årene dømt til seks års forvaring med en minstetid på fire år.

Han må også betale 260.000 kroner i oppreisningserstatning til den unge jenta, som fylte 14 år dagen etter den første voldtekten fant sted.

– Det at tiltaltes handlinger denne gangen gikk lenger enn ved forrige domfellelse, og derved har brutt en barriere ved å ha fysisk kontakt med sine ofre og gjennomførte samleier med en 14-åring, øker etter rettens syn risikoen for nye overgrep.

I tillegg til overgrepene mot jenta fra Sørlandet, er østfoldingen også dømt for å ha fått to andre unge jenter til å sende ham seksualiserte bilder av seg selv mot betaling.

Han er også dømt for flere forsøk på det samme.

Mannens forsvarer har foreløpig ikke besvart NRKs henvendelse mandag.