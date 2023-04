Dømt til 13,5 års fengsel for drapet på Frogner

En 41 år gammel mann ble i dag dømt i Oslo tingrett for å ha skutt og drept Fevziye Kaya Sørebø (50) på åpen gate på Frogner i 2021, skriver VG.

Påtalemyndigheten ønsket at mannen skal dømmes til 17 års fengsel, mens mannens forsvarer ba retten ta hensyn til mannens tilståelse.

Sørebø ble skutt ni ganger mens hun satt i sin egen bil på Frogner.

Et sentralt spørsmål for retten har vært hvorvidt drapet var planlagt eller ikke. Mannen har hele tiden hevdet at drapet skjedde i affekt.

– Vi kommer ikke til å anke dommen, sier mannens forsvarer, advokat Marius Ihlebæk, til NTB.